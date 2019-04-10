|Политика
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
набора чаев Участвовать
Приз
Регистрация
БлогиМир

/Блоги - Новости политики

Виталий Портников
Виталий Портников
Журналист, публицистВсе статьи автора

План Путіна

2.1тЧитать материал на украинском

Представники команди кандидата на посаду президента України Володимира Зеленського говорять про необхідність розширення "нормандського формату" - перемовин по врегулюванню ситуації на Донбасі як про одне з перших рішень, яке буде ухваленим в разі обрання Зеленського

Кандидат хотів би запросити для участі в "нормандському форматі" США і Велику Британію. Це гарна ідея, участь цих країн могла б посилити тиск на Росію. Однак проблема в тому, що формат переговорів визначає не Україна. І навіть не Україна з Німеччиною і Францією. Формат переговорів і його розширення - це питання до всіх учасників. А значить, і до Росії, пише Віталій Портников для espreso.tv.

Новости
Гвоздь в крышку гроба политической карьеры Порошенко

Представники команди кандидата можуть бути здивовані, але у Росії, у Путіна теж є свої інтереси. І головний з них - це капітуляція України, повернення її до російської сфери впливу. Як бачимо, для вирішення цієї проблеми Путін пішов навіть на війну з Україною. І цей його інтерес нікуди не дінеться після президентських виборів. Так який же сенс йти на розширення формату - навіть якщо уявити собі, що з ним погодяться потенційні учасники?

Тому що у потенційних учасників можуть бути свої міркування. США ведуть переговори з Росією в двосторонньому форматі. І цей формат не працює - втім, як не надто працює і "нормандський". Демонструвати власне дипломатичне безсилля - явно не в інтересах Вашингтону. А про інтереси Лондона зараз говорити не просто: після "брекзіту" Велика Британія є буквально паралізованою в результаті того самого "народовладдя", запровадження якого є одним з важливих намірів кандидата Зеленського.

Новости
Чому Зеленський – не мій вибір

Тому нікому не потрібно тішити себе ілюзіями. Війна буде затихати, відновлюватися, але нікуди від нас не дінеться, як нікуди не дінеться і бажання Росії повернути Україну.

Головне завдання президента України - протистояти цьому наміру, захищати суверенітет країни, взаємодіяти з державами, які цей суверенітет підтримують. В умовах воюючої країни це і є зміст слів "гарант Конституції".

Все інше - боротьба з корупцією, народовладдя та інші важливі слова - це, звичайно, дуже добре. Але в разі військової поразки або політичної капітуляції ці слова ніякого значення мати не будуть.

Тому що в цьому випадку ми будемо жити не за планом Зеленського або планом Порошенка, а за планом Путіна.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Виталий ПортниковВиталий Портников
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир ПутинПетр Порошенко
Место
Украина
Источник
Источник:espreso.tv
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
1
2
Смешно
14
Интересно
6
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения