ГлавнаяНовости
МоваЯзык
БлогиМир

/Блоги - Новости политики

Виталий Портников
Виталий Портников
Журналист, публицистВсе статьи автора

Новая власть - это старая власть, или Кто притесняет жителей Донбасса

1.6т

Из интервью главы президентского офиса Андрея Богдана следует, что ситуацию на Донбассе можно урегулировать, если признать за жителями региона право говорить на русском языке и вернуться к модели "региональных языков" времён закона Кивалова-Колесниченко.

Андрей Богдан

Андрей Богдан

Это утверждение чиновника в точности повторяет тезисы российской пропаганды, утверждающей, что "восстание" на Донбассе началось из-за страданий по языку. Но это - ложь. На Донбассе не было никакого восстания, а было вторжение российских диверсантов, а затем и регулярных войск и предательство местных чиновников и силовиков. Вот что там было. Вот почему на освобождённых территориях Донбасса никто не говорит, что его ущемляют по языку.

Новости
В Офисе Зеленского игнорируют СМИ?

Жители Донбасса - такие же русифицированные украинцы, как и многие другие жители восточных и южных областей страны. И задача государства - вернуть им родной язык, а не содействовать сохранению позиций империи с помощью собственных законов.

Впрочем, для кого я это все пишу? Я уж и не знаю, что должны ещё сказать и сделать чиновники Зеленского, чтобы украинцы поняли: новая власть - это старая власть. Модернизированная версия Партии Регионов, чьи намерения и действия приведут к такому же кризису и краху, как и действия их предшественников.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Виталий ПортниковВиталий Портников
Тема
Война на Донбассе
Персона
Андрей Богдан
Место
Украина
Источник
Источник:Facebook Виталия Портникова
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
0
0
Смешно
7
Интересно
8
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Свичкаренко Игорь
Свичкаренко Игорь
Насильственная украинизация приведет к смертям многих украинцев - вот это люди поняли давно и послали Порошенко с его языков в зад! Господин Портников говорит что он за будущее а борется с прошлым. Оставьте тему языка и живите спокойно и мирно, и все у вас будет хорошо!!! портников включи мозг и поменяй пластинку!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Gordon Yury
Gordon Yury
Свичкаренко Игорь, ты чувствуешь, какую чушь написал - насильственная украинизация украинцев... Только в больно йголове ущербного московита могло зародиться такое словосочетание... А то, что предлагает Богдан - это как раз и есть насильственная русификация УКРАИНЦЕВ, которая проводилась несколько тысячилетий подряд. И Богдан, как представитель оккупационной власти к этому призывает!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel