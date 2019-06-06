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Виталий Портников
Виталий Портников
Журналист, публицистВсе статьи автора

Кремль ставит ультиматумы Зеленскому

2.9т

Министр иностранных дел России Сергей Лавров предупредил в интервью РБК, что "продолжить работу "нормандской четверки" с чистого листа не получится"

Для того, чтобы возобновились контакты лидеров стран-участниц и даже контакты на уровне руководителей внешнеполитических ведомств, Лавров требует от нового украинского руководства выполнения уже достигнутых договоренностей. При этом глава российского МИД уверен, что эти договоренности не исполняет именно Киев, а не Москва. И вот только после того, как эти договоренности будут новым украинским руководством исполнены – а среди них и решение об "оформлении процедуры вступления в силу закона об особом статусе Донбасса в увязке с проведением на этих территориях выборов" - можно будет встречаться. Проще говоря, вначале Зеленский должен предоставить автономию оккупированным территориям и легализовать марионеточные криминальные режимы, которые создал там Путин, а уже затем российский президент подумает, стоит ли встречаться в "нормандском формате", пишет Виталий Портников для espreso.tv.

Сергей Лавров

Сергей Лавров

На этом фоне совершенно иначе выглядят предложения, высказанные бывшим президентом Украины Леонидом Кучмой в Минске. Они становятся первым шагом на пути исполнения новым украинским руководством российского ультиматума. Не случайно Сергей Лавров приветствовал возвращение Кучмы в Минский процесс и его слова о том, что "Украина должна выполнить в законодательном плане ряд положений минских договоренностей" (разумеется, цитирую сейчас не самого Кучму, а пересказ его слов Лавровым). Теперь мы, по крайней мере, точно понимаем, чего Кремль ожидает от своего давнего партнера, украинских олигархов и нового украинского президента.

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При этом – даже если предложить, что все условия Кремля будут исполнены и капитуляция Украины состоится под возбужденные аплодисменты коллаборационистской и дезориентированной части населения нашей страны, это отнюдь не гарантирует украинцам ни мира, ни хотя бы относительного суверенитета. И указание на готовность России и дальше работать над демонтажем украинской государственности есть в том же интервью Лаврова. Министр иностранных дел России утверждает, что "власти в Киеве душат русских", когда "принимают законы — об образовании, об украинском как государственном языке, отменяют законодательные акты, обеспечивавшие права русскоязычных и других национальных меньшинств". И предупреждает - "защита русскоязычных, русской культуры, языка является политикой, то в таком случае мы от этой политики никуда уйти не можем… Тем более в данном случае это миллионы наших соотечественников. Они граждане Украины, но многие из них — граждане России. Их будет больше, учитывая принятое решение, оформленное указом президента".

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Таким образом, Лавров еще раз продемонстрировал, что Москва не только не относится к Украине как к независимому государству, но и будет делать все для размывания его институций, для доказательства, что на территории нашей страны живут уже не просто "русскоязычные", а граждане Российской Федерации, которых Кремль просто обязан защищать. И с этой точки зрения в глазах Путина и его соотечественников будут оправданы любые агрессивные действия по дальнейшей оккупации территории нашей страны и "защите" живущих на этой территории граждан России. Которых будет становиться все больше и больше – вне зависимости от того, сколько людей на самом деле согласятся взять российские паспорта.

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Потому что Путину и Лаврову важна не статистика, а пропаганда. И не мир с Украиной, а уничтожение Украины – какие бы иллюзии на этот счет не питали бы сторонники Владимира Зеленского и какие бы сказки не рассказывал нам в Минске Леонид Кучма.

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Виталий ПортниковВиталий Портников
Персоны
Владимир ЗеленскийСергей Лавров
Место
Украина
Источник
Источник:espreso.tv
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Kutovoy Yuriy
Kutovoy Yuriy
73% : Получим и позор и войну!
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Н Олег
Н Олег
Kutovoy Yuriy, 24% -- это слишком оптимистично для кровавого хряка -- некоторые просто поддались массированной психической атаке -- ах-ах, президент-шоумен, пропадём! ... реальная партия войны и национального позора, уверен, 6-7% поддержки ... эту цифру мы и увидим напротив хряковской партии, как бы она не называлась, на скорых парламентских выборах
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