Скажу очень непопулярную вещь. Снятие неприкосновенности ничего хорошего украинцам не даст.

Оно будет выражено во временно управляемом парламенте.

Выражено в шоу с дымовой завесой, как технологическом сопровождении приватизации земли, железной дороги, легализации игорного бизнеса! А вот это уже зло для страны.

Что давала неприкосновенность депутатам, кроме особого статуса, который сегодня превратили в клеймо?

Неприкосновенность давала возможность не допустить беспредела, на который всегда искушалась власть.

Лично мне она помогала спасать людей от произвола, вытаскивать журналистов из "обезьянника" в период революций и не только; спасать телеканалы от закрытия; защищать права верующих; не давать упечь за решетку студентов, вышедших на митинги или блокирования админзданий; срывать подстроенные государственные конкурсы; во время революции 2014 открывать зал ВР, чтобы остановить стрельбу, вывести войска и не допустить кровопролития.

По такой логике, по всем этим фактам, без прикосновенности, меня следовало тогда привлечь к ответственности.

Газета "Вільна Україна" Фейсбук Андрея Деркача

На что неприкосновенность не распространялась? На беспредел со стороны депутата. Вспомните примеры с Лозинским и другими нардепами, которые пошли под суд, а потом в тюрьму. Их разве спасла неприкосновенность?

Моя позиция простая. Депутаты не должны быть неприкосновенной кастой.

Более того, Раде действительно следовало упростить механизм привлечения депутата к ответственности. Но с другой стороны их особый статус – это способ защиты интересов избирателей, конституции Украины, в конце концов слабых ростков демократии, которые появились за 28 лет государственности.

Прошлому составу большинства ВР на одном из согласительных советов в декабре 2016-го года на попытку применения правоохранительной системы против депутатов и лидеров политических партий-оппонентов, я сказал достаточно понятный месседж:

"создавая условия и искушения для маховика политических репрессий, вы сами попадете под этот маховик". (https://youtu.be/kX6lDo-x8I0)

И готов это повторить и сегодня.

Хочу сказать всем, кто голосовал сегодня за это решение следующее: большевизм – это не идеология, это способ отношения к окружающей действительности.

Не знаю, насколько это понятно сегодняшним большевикам, но думаю, что юристы сегодня в зале ВР объяснили, что идеология большевизма с лозунгом "цель оправдывает средства" может привести к печальным последствиям для тех, кто радостно участвует в этом процессе.

За снятие неприкосновенности я не голосовал. Как и за отмену мажоритарки.

Сейчас из депутатов хотят сделать партийных бойцов, а из глав фракции – сержантов, как это было при "демократическом централизме" Януковича.

Для тех, кто не помнит, приведу второй пример, почему нужно думать своей головой.

Пример из жизни одного очень интересного человека сенатора Рона Джонсона, он сегодня приезжает в Украину.

В далеком 1967 году будучи учителем, Джонсон потратил одну неделю занятий в школе для одного класса на психологический эксперимент – попытку осмыслить поведение немецкого народа при репрессивном национал-социализме.

Установив жесткую систему правил, к своему удивлению, он не встретил сопротивления учащихся.

Наоборот, все были настолько вовлечены в эксперимент, что не только сами придерживались жестких правил. Они стали придумывать наказания для тех, у кого мнение отличалось.

На пятый день Джонсон прекратил эксперимент, объяснив учащимся как легко они поддаются манипуляциям и что их послушное поведение в эти дни кардинально не отличается от поступков граждан Третьего Рейха.

Этот эксперимент (рекомендую прочитать про него) Рон Джонсон назвал "Третья волна". Об этом написаны книги и снят фильм.

Возможно, и о сегодняшних событиях в Раде тоже когда-то напишут книгу. О том, как массово не думать головой и при этом голосовать.

С уважением относясь к Президенту Зеленскому, его искреннему стремлению к справедливости и благим намерениям коллег по Парламенту, надеюсь, что большевистский запал поостынет. А когда это произойдет, мы сможем говорить по сути законов.

А до этого времени, осталось надеяться, что в сознании моих коллег появится понимание: лайкозависимость и популизмофилия ведут к политической слепоте. С ней они уже не смогут отличить демократию от установившейся диктатуры по "просьбам трудящихся" во благо интуристов и глобального бабла.

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