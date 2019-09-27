Скандалы на очередной сессии Генассамблее ООН начались еще до ее начала. США отказали в визе 10 сотрудникам МИД, а также главе думского международного комитета Леониду Слуцкому (творческий псевдоним "Зайчутка", присвоенный депутату за хамские приставания к журналисткам), его коллеге из Совета Федерации Константину Косачеву и главе Роскосмоса Дмитрию Рогозину. Россия обиделась и уже пообещала отомстить.

Месть, естественно, будет направлена не на США, а на собственных граждан, которым пригрозили запретом проведения американской лотереи грин-карт, благодаря которой многие россияне получали надежду въехать в США для работы или учебы.

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Глава МИД РФ Сергей Лавров в большом интервью газете "Коммерсантъ" вспомнил Сталина и стал грозить переносом штаб-квартиры ООН в Сочи. "Между прочим, когда обсуждалось создание ООН и дошли до местоположения штаб-квартиры, Иосиф Сталин предложил, чтобы она располагалась в Сочи. Это было прозорливо", - ностальгически вспомнил Лавров.

Характерно, что вспоминать Сталина с теплотой стало хорошим тоном среди путинской верхушки. В данном случае в реакции Лаврова на ситуацию с невыдачей виз российской делегации явно прослеживались вполне народные интонации по типу: "Сталина на вас нет!".

Российский телевизор скандал с отказом выдачи виз российской делегации отметил вскользь, поскольку Россия здесь выглядела уж слишком жалко, в качестве потерпевшего, что на языке путинской дипломатии звучит как "терпила". Поэтому федеральные телеканалы наспех повозмущавшись коварством США, немедленно переключились на более лакомый скандал с обнародованием стенограммы разговора Трампа с Зеленским, а также на все, что было связано с присутствием президента Украины в ООН, и принялись с наслаждением копаться во всем этом.

На мой взгляд, президент Украины Владимир Зеленский и его команда совершили ошибку, решив общаться с российскими телеканалами. Возможно, они это сделали для того, чтобы подчеркнуть свое отличие от команды бывшего президента Петра Порошенко. Но цена, опять-таки, на мой взгляд, оказалась слишком высока.

В программе "60 минут" от 25.09.2019 самое часто употребляемое словосочетание было "эксклюзивное интервью". Именно так ведущие Евгений Попов и Ольга Скабеева называли ситуацию, когда Попов бежит поочередно вслед уходящему Зеленскому, затем вслед уходящему главе украинского МИД Пристайко, после чего вприпрыжку бежит за главой президентской администрации Богданом и задает им всем на ходу вопросы, часть которых Попов вынужден был задавать спинам собеседников. Но, несмотря на то, что никаких "эксклюзивных интервью" Зеленский и его команда российским телелжецам не давали, сам факт общения с ними стал прецедентом, поскольку означал, что руководство Украины считает сотрудников российских государственных СМИ журналистами. Вот это и есть, на мой взгляд, ошибка Зеленского, тут же замеченная представителями украинских СМИ, которые стали кричать Зеленскому, почему он "не обращает внимания на украинских журналистов, а общается только с российскими СМИ"...

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Эти "эксклюзивные интервью" с Зеленским и его командой Попов и Скабеева использовали для придания "достоверности" своей обычной лжи и тех помоев, которые они, как обычно, выливали на Украину. "Пуля – это же пошло!" - закричала Скабеева, комментируя тот фрагмент выступления Зеленского с трибуны ООН, где украинский президент говорил о гибели Василия Слепака, солиста Парижской национальной оперы, который был убит этой пулей на Донбассе, когда защищал Украину от российской агрессии.

"Это незаконно!" - всполошился напарник Скабеевой Попов, - "Пуля – это оружие! Как он ее через границу протащил?!". Тут решил подать голос "геополитик" Араик Степанян: "Это приближает гибель Украины!". Что именно приближает гибель Украины, пуля, которую продемонстрировал президент Зеленский с трибуны ООН, или сам факт его выступления, "геополитик" Степанян не уточнил.

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Главным содержанием всех программ российского телевизора, освещавших украинскую тему в Генассамблее ООН, стал вывод, что "Зеленский – это Порошенко 2.0, только хуже". Владимира Соловьева больше всего возмутило, что Зеленский сказал с трибуны ООН, что Россия ведет войну против Украины. "Танго требует двоих!" - тут же заявил Соловьев и потребовал, чтобы Зеленский немедленно объявил войну России. И сделал паузу, чтобы президент Украины смог выполнить это требование. А поскольку прошло секунд пять, а Владимир Зеленский войну России не объявил, то Соловьев принялся кричать, что теперь "никакого нормандского формата и вообще разорвать все отношения".

Еще больший ажиотаж, чем выступление Зеленского в ООН, вызвало обнародование стенограммы телефонного разговора президента Украины с президентом США. Отвлекаясь от комментирования российского телевизора, следует признать, что эта публикация – событие весьма важное, вне зависимости от того, с каким знаком его оценивать. С этого момента все мировые лидеры начинают жить по правилам реалити-шоу "Большой брат", или его российской версии "За стеклом". Любой глава государства теперь должен отдавать отчет в том, что, ведя кулуарные переговоры с главой другого государства, он должен говорить так, как будто выступает по национальному телевидению или на предвыборном митинге. Тайной дипломатии в мире больше нет.

Это серьезное изменение в мировой политике, сравнимое с выходом живых существ из темных и теплых вод океана на сушу с ее пронизывающими ветрами. И можно понять растерянность Зеленского, новичка в глобальной политике, которому пришлось первым оказаться на этом ветру. Хотя его заявление, что он рассчитывал на обнародование лишь той части разговора, где были слова Трампа, выглядит крайне наивно…

Для обитателей российского телевизора стенограмма разговора Трамп – Зеленский стала дорогим подарком. Ведущий "60 минут" Евгений Попов стал причитать, что "Зеленский упустил свой шанс войти в историю и стать героем для Запада". По мнению Попова, вхождение Владимира Зеленского в историю должно было выглядеть так. На предложение Трампа провести расследование по Байдену Зеленский должен был изобразить оскорбленную невинность и закричать: "Я – президент суверенного государства Украина! Как вы смеете мне такое предлагать!?". Вероятно, для большей вероятности вхождения в историю, президент Зеленский, по мнению телеведущего Попова, должен был бросить трубку, а перед этим сказать президенту США, чтобы тот больше никогда не звонил и навсегда забыл этот номер.

"Мы сейчас ставим крест на Украине!" - воскликнула Ольга Скабеева, после чего набрала воздуху и закричала: "Это – конец Зеленского!".

Программа "60 минут" выходит в эфир дважды в день по будням. Это несколько сотен программ в год. Если прибавить многочисленные программы соловьевых, киселевых, бабаянов и прочих норкиных, то получим несколько тысяч программ в год. И почти в каждой из них ставят крест на Украине и предвещают немедленный конец украинскому президенту, вне зависимости от того, как его фамилия. Судя по той злобе, которая выливается в адрес Украины с российских телеканалов, дела в этой стране идут в целом в правильном направлении. Главное не делать подарков путинскому режиму в виде тех ошибок, которые, к сожалению, совершили в США президент Зеленский и его команда…

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