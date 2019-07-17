Зампредседателя Офиса президента Украины Вадим Пристайко заявил: на встрече советников лидеров нормандской четверки 12 июля достигнута предварительная договоренность об обмене пленными в формате 15 на 15 или 10 на 10. "Наша задача – обменять, получить наших людей назад и разблокировать этот процесс обмена всех на всех", – заявил он.

Прочитав заголовок этой новости на OBOZREVATEL, я подумал: может быть, они договорились о пленных моряках, но, прочитав текст, я понял, что речь о договоренностях в рамках Минских соглашений и обмена, собственно, с ОРДЛО.

На уровне Суркова, советника Путина по Украине, и Пристайко, зама главы Офиса президента, такие вопросы могут обсуждаться, и по ним даже даны полномочия договариваться. Произошло это еще и потому, что теперь эту функцию не выполняет небезызвестный Медведчук. Потому что раньше без него эти вопросы не решались.

Сейчас, видимо, эту функцию переговоров передали Пристайко, которого прочат на место министра иностранных дел. И в этом логика есть – ведение подобных переговоров дипломатическими ведомствами двух стран или, как минимум, представителями этих двух ведомств.

Я, думаю, что они действительно договорились. Скорее всего, это старая договоренность, нереализованная еще при прежней власти. Москва сознательно, больше года, фактически блокировала процесс обмена пленными с ОРДЛО. Вопрос этот не сдвигался с места, потому что Москва этого не хотела. Просто-напросто они не хотели помогать Порошенко в его успешных делах – если бы он обменивал людей, его ставки на выборах бы росли. Это была политическая игра Москвы на смену власти в Украине.

Владимир Путин Официальный сайт президента России

Какая мотивация у Путина сейчас? Да, в общем, она не поменялась. Если кто-то думает, что Зеленский – его внучок, и он будет ему помогать просто потому, что он не Порошенко, то это очень большое заблуждение.

Игра не закончится, она продолжится, и к Зеленскому отношение не будет лучшим, чем было к Порошенко. Потому что Москва торпедирует любую власть в Украине. Им выгодна слабая власть, вне зависимости от того, кто президент.

Они хотят управлять политическими процессами, в том числе по переговорам в минском, в "нормандском" формате не только снаружи, но и изнутри Украины. Чтобы везде были условия, при которых Украина вязла бы по рукам и ногам во внутренних противоречиях.

Поэтому я не считаю, что переговоры будут быстрыми. Риторический вопрос: а в чем предпосылки для освобождения пленных? Москва готова обменять 24 моряков на одного Вышинского? Я такого ни разу не видел. Такой антироссийской "арифметики" Москва себе еще ни разу не позволяла осуществить. Я не верю в такой альтруизм со стороны Москвы, чтобы поменять одного на 24. С чего это? Что произошло такого, чтобы Москва так расщедрилась?

Поэтому ответ на вопрос о том, пойдет ли Путин на какие-то шаги, чтобы разблокировать этот процесс, таков: и да, и нет. Он будет делать это только в собственных интересах. Почему? Потому что 24-26 августа в Биаррице пройдет саммит G7, на который Путин приглашен президентом Макроном. Якобы вне рамок G7 он будет встречаться с самим Макроном и рядом других лиц. Возможно, с Трампом и Меркель.

Поэтому до августа Путину нужно публично что-то продемонстрировать, чтобы показать, что процесс по Украине движется, мы договариваемся, мы не стоим на месте, мы сделали это, сделали то. Подвижки в плане обмена пленными – это очень выгодная позиция, потому что она не несет никаких издержек вообще. Грубо говоря, он ведь не отдаст обратно Крым – на весах ведь не это лежит.

Владимир Путин на совместном фото с участниками саммита G20 в Осаке (Япония) Официальный сайт президента России

Поскольку Путин добивается возвращения в G7, чтобы она превратилась в G8, для него важно заручиться каким-то очень эффектным жестом, который бы позволил ему с позиции силы разговаривать с западными политиками. Дескать, "смотрите, как только исчезла власть Порошенко, партия войны, мы нашли общий язык".

Поэтому, если процесс обмена пленными и будет разблокирован, он будет не в интересах украинцев, не в интересах Зеленского, а исключительно и только во внешнеполитических интересах самой Москвы.

Ищите решение всех этих проблем именно здесь, а не в том, что Зеленский позвонил Путину и они обо всем договорились.

Путина вообще не интересует формат двусторонних договоренностей с Зеленским, потому что он от него ничего не получает. Его интересует многосторонний формат, а лучше даже – минус Украина. Формат взаимоотношений с G7, с Трампом, с Меркель, с Макроном. Зеленский ему не нужен. Он обо всем может договориться без него.

Потому что всё самое интересное, что могут предложить, Путину может предложить именно Запад как некий коллективный субъект, а не Зеленский как отдельно взятый глава украинского государства.

Я считаю, что пока преждевременно говорить о масштабном разблокировании процесса обмена пленными. Для этого необходимо наблюдать за внешнеполитическими факторами, которые связаны не столько с Украиной, сколько с взаимоотношениями Запада и Москвы.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!