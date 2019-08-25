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Дмитрий Спивак
Дмитрий Спивак
Политик и общественный деятель Все статьи автора

Вызовы для Зеленского: нет права на ошибку

1.2т

Речь Президента была прекрасной. Ярко, образно, эмоционально, душевно, без агрессии и по-человечески.

Авторы текста безусловно талантливые люди. Это команда Квартала. Они умеют цеплять за живое и находить правильные акценты.

И Владимир Зеленский был хорош. Когда слушаешь - веришь. От души. Искренне, открытого и Честно. Да и его предыдущая профессия даром не прошла. Публичные выступления без актерского мастерства теряют свою изюминку и привлекательность. Но сегодня Все было на самом высоком уровне. Думаю, что многие украинцы испытали во время речи Президента чувство гордости за себя и за Украину. И конечно оптимизм. Говорю это без капли иронии.

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Само шоу тоже было завораживающим. Бесподобная Тина Кароль, много детей, преобладание белого цвета - цвета мира, прекрасная постановка и очень продуманная и профессиональная режиссура. Думаю, что Алан Бадоев, это один из лучших на сегодня режиссеров таких массовых мероприятий.

Многие сетовали, что у него слишком большие гонорары. Но надо привыкать к тому, что профессионализм не может быть дешёвым.

Одним словом, талантливый креатив от команды 95 квартала и Бадоева удался на славу. И праздник удался. И шоу было превосходным.

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Чего мне не хватило в речи Главы государства? Пожалуй, четко определенного направления движения страны. Опознавательных знаков для тех, кто мешает нашей Независимости и нашему развитию. Четкой формулировки того, что именно сейчас происходит на Донбассе и как именно мы будем решать эту сложнейшую задачу.

Но это сугубо мое мнение. С ним можно соглашаться или нет. Мы же живем в демократической стране, не правда ли? Мне тоже хочется, чтобы у Президента Зеленского все получилось. Тогда получится у всех нас. И у страны получится.

И ещё. Праздники заканчиваются. Затянувшийся Медовый месяц после всех выборов - тоже. Впереди - трудовые будни. И громадные вызовы для Президента. И внутри страны, и за ее пределами.

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Колоссальные проблемы, на решение которых у Зеленского есть все инструменты. Но практически нет времени на раскачку. И нет права на ошибку. Слишком затянулись праздники. Слишком велики надежды и ожидания миллионов людей, слушавших сегодня воодушевленную и эмоциональную речь Президента.

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Автор
Дмитрий Спивак Дмитрий Спивак
Тема
День Независимости
Место
Украина
Источник
Источник: Facebook Дмитрия Спивака
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