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Дмитрий Спивак
Дмитрий Спивак
Политик и общественный деятель Все статьи автора

Первый месяц Зеленского: скоро люди начнут задавать вопросы

1.1т

Находясь в оппозиции к режиму Порошенко с 2016 года, я приложил немало усилий к тому, чтобы этот преступный Режим пал.

Делал это открыто, через СМИ и не думаю о том, чем все закончится. Я просто был уверен в том, что Порошенко и его клика - это абсолютное зло для Украины. Это сейчас появилось много "смелых", а в предыдущие годы многие деятели предпочитали "громко" промолчать...

Именно поэтому, я считаю, что приложил немало усилий к тому, чтобы Президентом нашей страны стал Владимир Зеленский. Более того, поддерживая Владимира Александровича, я предупреждал о том, что чуда не будет. И быстрых результатов тоже. Я вообще считал и считаю, что историческая Миссия Зеленского в том, чтобы отправить старый политический класс на свалку истории. И этот процесс уже запущен. Уверен, что в ближайшие три-четыре года (через ещё одни досрочные местные и парламентские выборы) в Украине произойдёт полная смена политической элиты. Старые партии уйдут в небытие, а на авансцену выйдут другие политические проекты.

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Так вот, я и сейчас не жалею о своём выборе.

Я и сейчас готов поддерживать Президента в его реальных делах, направленных на слом действующей коррумпированной системы. Но моя поддержка, это не слепое соглашательство со всем, что я вижу.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Я считаю, что имею право выражать своё мнение, подсказывать или говорить о том, какие шаги нового Президента считаю ошибочными или, как минимум, спорными. Я точно не ушёл в оппозицию к Зеленскому, как это показалось некоторым моим почитателям. Да и рано ещё.

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Пресловутые 100 дней никто не отменял. А потому, хочу высказать несколько тезисов в отношении первого месяца пребывания Владимира Зеленского должности Главы государства.

1. Его главная заслуга в том, что он смог доказать: в Украине возможно все. И потому Режим Порошенко пал. Кроме Зе, с этой задачей никто бы не справился. Другой вопрос, а предстанет ли Петр Алексеевич перед судом. Думаю, что нет. Как и не понесут уголовной ответственности все его близкое окружение, которое грабили страну, пять лет.

2. Он лишь учится быть Президентом и Верховным Главнокомандующим, а потому допускает и будет ещё допускать много управленческих ошибок. Опыт к Зеленскому будет приходить постепенно. Как и осознание колоссального груза ответственности и масштаба вызовов и проблем, стоящих перед ним.

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3. Много вопросов вызывает кадровая политика. С одной стороны, невооружённым глазом видно, что кроме его соратников и друзей из 95 квартала, у него нет собственной команды и отсутствует скамейка запасных. "Новые лица" по объявлению - чистой воды популизм. Государственное управление - это профессия. А потому, не имея хоть мало-мальски опыта, эта конструкция функционировать не будет.

4. Вызывают вопросы и некоторые аспекты, подтверждающие продолжение внешнего управления со стороны США. И назначение заезжих реформаторов экс-министра экономики Абрамявичуса главой набсовета "Укроборонпрома", а экс-министра финансов (!!!) Данилюка Секретарём СНБО в столь сложное время,- лишнее тому доказательство. Да и попадание в список (это отдельный вопрос) "Слуги народа" более десятка "экспертов" из грантовских организаций Сороса и Ко закрепляют эту гипотезу.

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5. Я приветствую Роспуск Парламента и проведение досрочных выборов. Нынешний состав во главе с цицероном Парубием давно вызывают отвращение. Однако, проводя выборы по старой системе и заведя в ВРУ более 200 новых лиц, мы навряд ли получим новое качество самого Парламента. А потому, я ещё месяца два назад предсказывал, что новый Парламент станет, скорее переходным...

6. Я поддерживаю креативность и неординарность многих поступков Владимира Зеленского, его дресс-кода и манеры коммуникации. Я поддерживаю его желание переехать из здания АП. Там реально отвратительная аура и энергетика. Однако, через несколько месяцев люди начнут задавать вопросы, ответы на которые необходимо будет давать конкретными результатами.

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7. Опасным для Владимира Зеленского я считаю формирование в будущем Парламенте моно большинства его фракции "Слуга народа". Абсолютная власть опасна по сути. Но ещё более опасна абсолютная ответственность за все, происходящее в стране, начиная от борьбы с коррупцией, формирования новой модели экономики, социальной и гуманитарной политики, военно-промышленного комплекса и внешней политики.

Это может стать началом процесса разочарования и потери значительной части рейтинга.

8. Мне очень бы не хотелось, чтобы все олигархи и финансово-промышленные группы, которые прекрасно себя чувствовали во времена Януковича и Порошенко, подложили бы своё доминирование и исключительное положение в экономике. Без реальной демонополизации, формирования одинаковых правил игры, возврата украденных активов и реальных посадок, ничего кардинально поменять не выйдет.

9. Один из самых сложных аспектов - внешняя политика. Конечно, Владимиру не хватает опыта международных закулисных игр. А ведь геополитика делается именно в кулуарах. Таковы традиции дипломатии. Политические игроки-тяжеловесы могут воспользоваться неопытностью нашего Президента в своих целях. А потому, Владимиру Александровичу нужно быстро подобрать очень мощную и опытную международную команду, чтобы начать формировать собственную Повестку дня на внешнем периметре.

10. Я очень надеюсь, что у Зеленского - Президента все получится. Ведь такого мандата доверия, какой есть у Владимира Александровича в виде 74% поддержки гражданами Украины, никто из его предшественников не имел. Но надо помнить, что "медовый месяц" в политике длится от трёх месяцев до полугода. Потом будут спрашивать за результаты.

А потому, время пошло...

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Дмитрий СпивакДмитрий Спивак
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Источник
Источник:Facebook Дмитрия Спивака
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Gordon Yury
Gordon Yury
Красиво написано. Выглядит как индульгенция Зеленскому, выданная этак лет на 100 вперед... Ведь период обучения может затянуться. Да и было бы хорошо несколько поподробнее остановиться на "реальных делах, направленных на слом действующей коррумпированной системы".
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