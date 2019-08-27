100 дней Зеленского: Портников объяснил задачи президента

Первые 100 дней президентства Владимира Зеленского - категория спекулятивная как для тех, кто его поддерживает, так и для тех, кто его на дух не переносит, потому что никакого реального правления еще и не началось.

Такое мнение высказал журналист Виталий Портников в блоге на сайте "Буквы", подчеркнув, что глава государства провел 100 дней без работоспособного правительства, без парламента, без собственных министров иностранных дел и обороны, без полноправного руководителя СБУ.

"Человек, еще в ходе своей предвыборной кампании объявивший себя "слугой народа" и внесистемным даже не политиком, а "неполитиком", Владимир Зеленский не мог рассчитывать на сотрудничество с парламентом, который он сразу же отправил на внеочередные выборы, и с правительством, которое он сразу же принялся увлеченно критиковать. В результате первые 100 дней Владимира Зеленского можно с уверенностью назвать днями его безвластия и продолжающейся разбалансировки украинского государственного организма", - написал он.

Владимир Зеленский

"Решающее значение для понимания политического курса Владимира Зеленского и вообще его способности руководить страной будут иметь не первые, а вторые 100 дней пребывания бывшего комика в кабинете на Банковой. Буквально через несколько дней начнет работать новый парламент, в котором спешно созданная под главу государства партия "Слуга народа" впервые в украинской политической истории будет иметь большинство голосов избирателей. Будет сформировано правительство - и у президента будет полный карт-бланш на подбор кандидатуры премьер-министра и министров", - отметил журналист.

По его словам, именно от решений, которые Зеленский будет принимать в координации с выстроенной под него властной вертикалью, нужно будет отталкиваться - естественно, в том случае, если эта вертикаль будет работать, а управленческий хаос будет остановлен.

"Потому что само по себе формирование парламента и правительства еще не будет означать восстановления эффективно работающей вертикали власти. Для того, чтобы такая вертикаль работала, необходимо четкое понимание задач государственного строительства и профессионализм исполнителей - начиная от президента, который даже в нынешней ситуации продолжает гордиться своим дилетантизмом, и заканчивая последним клерком, компетентность и образованность которого позволяют рассчитывать на то, что он не допустит ошибок", - пояснил Портников.

"Ему нужно, с одной стороны, удовлетворять пожелания близких олигархических групп, а с другой - не привести к тому, чтобы удовлетворение этих ожиданий не обрушило государство ему на голову и не привело к ожесточенному конфликту с теми олигархами, которые окажутся чужими на предстоящем нам карнавале президентской щедрости. Ему нужно, наконец, попытаться закончить войну, но и не капитулировать перед Путиным", - заключил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, известный украинский журналист Кирилл Сазонов подвел итоги 100 дней президентства Владимира Зеленского и выделил главные промахи главы государства за этот период.

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