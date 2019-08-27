100 дней Зеленского: журналист назвал самые крупные промахи президента

Известный украинский блогер и журналист Кирилл Сазонов подвел итоги 100 дней президентства Владимира Зеленского и выделил главные промахи главы государства за этот период.

"Звонок Путину – вот, пожалуй, самое запоминающиеся событие", – отметил Сазонов в эфире ObozTV.

"Это был очень неудачный звонок, потому что Зеленский попросил Путина повлиять на ту сторону, фактически дав понять, что не считает Россию участником конфликта", – напомнил журналист.

Также Сазонов обратил внимание на кадровые перестановки Зеленского.

"Смены губернаторов: некоторые вызывают вопросы, некоторые – вызывают симпатию... Он назначил Баканова первым замом СБУ... Хотя само управление по борьбе с коррупцией в СБУ, по-моему, нужно закрывать. Как и такое же управление в МВД. Чтобы силовики прекратили кошмарить бизнес", – считает он.

"От 34 чиновников, по-моему, Зеленский потребовал уволиться – из них уволились трое. Т.е. 9% эффективности", – добавил блогер.

Также к неудачным действиям Зеленского он отнес попытку отменить парад на День Независимости и заменить его "Шествием Достоинства".

"Мы видим, что альтернативный парад, где прошли ветераны, волонтеры, собрал гораздо больше людей и вызвал гораздо больше эмоций и поддержки общества", – пояснил Сазонов.

"По большому счету, (по итогам этих 100 дней. – Ред.) было несколько неудачных действий. И практически никаких реальных поступков я не увидел", – резюмировал он.

Журналист уточнил, что возможности Зеленского действительно были несколько ограничены в связи с тем, что он назначил внеочередные выборы в Верховную Раду Украины.

"Не будем Зеленского обвинять огульно во всем. Действительно, за 100 дней без своей Верховной Рады, без своего Кабинета Министров, у президента возможностей не так уже много. С другой стороны – Гройсман всегда давал понять, что он готов сотрудничать с Зеленским и поддерживать президента. И Верховная Рада, думаю, тоже голосовала бы, если бы он не разгонял ее. Большая часть людей и там, и там – все хотят Украине процветания", – убежден Сазонов.

По его мнению, в ближайшее время не стоит ждать от Зеленского "чудес" в экономике.

"В экономике не произойдет ничего принципиально нового ни за год, ни за два. Поэтому единственный вариант удержать рейтинг у Зеленского – сажать тех, кто раздражает общество. Этот вариант доступен, это проще и людям нравится… А что касается экономики – давайте не питать иллюзий. Нас ждет долгий и тяжелый путь", – подытожил он.

Владимир Зеленский на своей инаугурации 20 мая 2019 года president.gov.ua

Что еще важно знать о 100 днях Зеленского, чем пренебрег президент, а что уже успел сделать для украинцев – читайте в материале OBOZREVATEL.

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