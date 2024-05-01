Журналистам вернут доступ к Верховной Раде: подробности

Журналисты снова получат доступ к кулуарам Верховной Рады для освещения работы парламента во время пленарных заседаний. СМИ будут работать в таком же режиме, как и во время пандемии коронавируса.

Об этом сообщил руководитель Аппарата Рады Вячеслав Штучный во время круглого стола на тему доступа СМИ к кулуарам парламента и возобновлению онлайн-трансляций заседаний, передает "Укринформ". "Мы возвращаемся к той практике, которая была во время пандемии ковида. Во время заседания Верховной Рады в здании смогут находиться 20-30 представителей СМИ", – сказал он.

Штучный добавил, что журналисты уже подали заявления на аккредитацию.

"Мы готовы к проведению дополнительной аккредитации. После Пасхи соберем журналистов для инструктажа во время пребывания в парламенте", – заявил он.

В свою очередь спикер Рады Руслан Стефанчук напомнил, что парламент – единственный в Украине законодательный орган, работающий в условиях военного положения, поэтому враг может считать его одним из "центров принятия решений".

"Есть риски, которые ежемесячно подтверждаются соответствующими письмами от спецслужб", – рассказал Стефанчук.

Учитывая это, представительница Управления государственной охраны Валентина Савицкая сказала, что необходимо будет должным образом верифицировать журналистов, которые будут допущены к зданию Рады. Она напомнила, что ранее аккредитацию имели более 4 тыс. представителей СМИ.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения у журналистов нет доступа к зданию Верховной Рады. На сайте парламента упоминается ограничение только из-за пандемии, а внутри Рады работают журналисты только государственного телеканала "Рада". Они публикуют запись пленарных заседаний, но не в прямом эфире, а на несколько часов позже.

С сентября 2023 года за пределами основного здания Рады открыли пресс-центр, куда нардепы изредка выходят на брифинги.

В феврале 2024 года десятки общественных организаций и представителей СМИ обратились в Верховную Раду с призывом обеспечить доступ журналистов к заседаниям и кулуарам парламента.

В совместном заявлении говорится, что ограничения, введенные в 2022 году из соображений национальной безопасности, утратили свою актуальность.

В марте глава Комитета по свободе слова Ярослав Юрчишин заявлял, что в обществе есть большой запрос на возвращение СМИ в кулуары парламента, а в самом Комитете нет убедительной аргументации, почему этого нельзя сделать.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее депутат Европарламента Виола фон Крамон призвала Украину включить представителей оппозиции в исполнительные органы власти. Она отметила, что проведение президентских выборов в Украине из-за войны невозможно и привела в пример премьера Израиля Нетаньяху, который создал военный кабинет и "привлек всех, чтобы все говорили одним голосом".

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