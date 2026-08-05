"Жизнь людей – это самое главное": ключевые тезисы интервью Билецкого, набравшего почти миллион просмотров

Командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий заявил, что до окончания войны не видит для себя иной роли, кроме военной, и выступил против проведения выборов в военное время. Он также подчеркнул ценность человеческих жизней и важность боевого опыта украинских военных, который уже признают за рубежом.

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Отдельно Билецкий рассказал об успехах своего подразделения на фронте. Об этом он заявил в интервью американской блогеру Лоре Лумер, которое набрало почти 1 млн просмотров.

Выборы во время войны могут нанести ущерб обороноспособности

В ходе беседы Билецкий заявил, что сейчас полностью сосредоточен на войне и не рассматривает возможность политической деятельности до ее завершения. Вместе с тем командир выступает против проведения каких-либо выборов в период боевых действий, ведь, по его словам, внутренняя политическая борьба может еще больше расколоть общество и негативно сказаться на обороноспособности страны.

"Что касается моего дальнейшего пути, я не кокетничаю, не играю, но я дал себе слово, что до конца войны – я военный и сосредоточен исключительно на результате, победе и выживании моих солдат. Когда война закончится, тогда и будем решать, что делать дальше, но, безусловно, хочется, чтобы наша страна стала лучше, наша страна стала более уважаемой, богаче, потому что это, пожалуй, наш общий долг перед теми, кто погиб", – сказал военный.

Главные ресурсы Украины

Билецкий подчеркнул, что одним из самых ценных ресурсов Украины являются жизни людей и боевой опыт, приобретенный во время полномасштабной войны. По его словам, украинские военные уже формируют новые подходы даже в тактической медицине, которые получают международное признание.

"Простой пример: это касается каждой сферы военного дела. Американская тактическая медицина, спасающая людей, основана на принципе "золотого часа". В этом году медики 3-го ОШБР заняли первое место на конференции ССО США по тактической медицине – с другим подходом, который уже не предполагает "золотой час". И фактически этот опыт бесценен, а его приобретение на полигонах обходится в миллиарды долларов", – считает командир Третьего армейского корпуса.

Пропаганда РФ и ситуация на фронте

Отдельно он проанализировал ярлык "нацизм", который, по его мнению, давно превратился в универсальный инструмент политических манипуляций, способный клеймить людей независимо от их убеждений, национальности или вероисповедания. Военный считает, что Кремль сознательно использует эту тему в качестве элемента пропаганды, чтобы оправдать полномасштабное вторжение в Украину. В то время как:

"С самого начала "Азов" почти полностью состоял из бойцов из Восточной Украины, Харьковской, Донецкой, Луганской, Днепропетровской областей. Харьков и сейчас на 90%, пожалуй, является русскоязычным городом, который дал наибольшее количество солдат и добровольцев по сравнению с другими областями Украины", – подчеркнул он.

Билецкий отметил, что Третий армейский корпус в настоящее время удерживает около 160 километров линии фронта, а на отдельных участках не только сдерживает врага, но и постепенно возвращает утраченные территории.

"Действительно, когда мы приняли на себя весь участок протяженностью 160 километров, Украина теряла десятки километров, около 60 километров в месяц на этом участке. Это было год и два месяца назад. Девять месяцев назад мы полностью остановили продвижение противника, и сейчас мы продвигаемся на некоторых участках, то есть не только не теряем, но и восстанавливаем некоторые территории", – резюмировал он.

Как писал OBOZ.UA, ранее Андрей Билецкий заявлял, что уступки России в войне могут лишь усилить её аппетиты и спровоцировать новые требования. В Кремле рассматривают компромиссы не как завершение конфликта, а как признак слабости оппонента, поэтому такие шаги несут серьезные риски для Украины.

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