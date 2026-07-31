Билецкий объяснил, чем опасны любые уступки России

Уступки России в войне могут лишь усилить её аппетиты и спровоцировать новые требования. В Кремле рассматривают компромиссы не как завершение конфликта, а как признак слабости оппонента.

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Именно поэтому такие шаги несут серьезные риски для Украины. Об этом в интервью американской блогерше Лоре Лумер рассказал командир Третьего армейского корпуса бригадный генерал Андрей Билецкий.

По словам Билецкого, Россия уже сейчас выдвигает претензии на территории, которые даже не находятся под её контролем.

Он подчеркнул, что согласие на такие требования не станет завершением переговорного процесса. Наоборот — это может подтолкнуть Кремль к дальнейшему давлению.

"Россия требует передать ей даже те территории, которые она не смогла захватить. Мое предположение: если согласиться на эти требования, вслед за ними появятся следующие", – сказал он.

Бригадный генерал предполагает, что любые уступки со стороны Украины приведут к новым, еще более жестким требованиям.

По его мнению, в этом заключается ключевая политическая логика действий России: каждая уступка воспринимается как доказательство эффективности давления, а не как шаг к миру.

"Это четкий политический тезис о переговорах: для Кремля уступка – это не финал договоренностей, а сигнал о том, что давление работает", – пояснил он.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в марте Третий армейский корпус отразил российское наступление, а в мае начал усиливать дронный контроль над логистикой оккупантов в Луганской области. За год корпус остановил потерю территорий там, где ранее бригады теряли десятки километров ежемесячно. В чём секрет боевых побед корпуса Андрея Билецкого и как устроено взаимодействие подразделений "Тройки".

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