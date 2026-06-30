"Жест протеста": экс-премьер Польши отдал украинский орден Ярослава Мудрого в Музей жертв Волынской трагедии

Бывший премьер-министр Польши (2017–2023) Матеуш Моравецкий отказался от своей украинской награды, полученной в 2022 году в начале полномасштабного вторжения РФ — ордена Ярослава Мудрого II степени. Политик в знак протеста передаст его Мемориальному музею жертв Волынской трагедии, расположенному в польском Хелме.

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Об этом экс-глава правительства РП объявил 30 июня на пресс-конференции. Позже соответствующее заявление он распространил в X (Twitter).

Моравецкий возмущен из-за почитания УПА в Украине

Представитель политсилы "Право и справедливость" (PiS) признал, что отношения между государствами ухудшились и "достигли точки, которой давно не видели", после присвоения одному из украинских военных подразделений почетного названия "Герои УПА".

Он заявил, что Волынская трагедия "не была болезненным эпизодом или просто локальным конфликтом, как утверждают украинцы и украинские политики". По его мнению, речь идет о "геноциде исключительной жестокости", который необходимо наказать и о котором нужно помнить.

Моравецкий сказал, что отказывается от ордена Ярослава Мудрого, но отдает его не Украине, а польскому музею, "чтобы каждый, кто его посетит, имел дополнительный повод задуматься над тем, каким было это жестокое, жуткое волынское преступление".

"Пусть эта награда станет символом памяти о десятках тысяч невинных поляков, жестоко убитых во время Волынской трагедии. Если коррумпированная украинская элита не может этого сделать – я сделаю это за них", – раскритиковал он Киев.

Добавим: Михал Дворчик, депутат Европейского парламента от партии PiS, сопровождавший бывшего премьер-министра на пресс-конференции, принял аналогичное решение. Он также передаст награду, полученную от президента Украины Владимира Зеленского, Мемориальному музею жертв Волынской трагедии в Хелме.

"Мы верим, что сотрудничество между поляками и украинцами возможно. Мы считаем, что оно должно состояться, но оно должно основываться на правде. Примирение возможно только тогда, когда мы стоим на правде", – пояснил свою позицию Дворчик.

Моравецкий требует изменений в законодательстве

Экс-премьер РП выступил за введение наказаний за "пропаганду" символики, связанной с так называемым бандеризмом.

Кроме того, он хочет, чтобы организации и фонды, связанные с поддержкой УПА, не могли получать средства от Польши.

"Я требую соответствующих изменений в законе, которые запретят финансирование любых организаций, каким-либо образом прославляющих, отмечающих, восхваляющих, одобряющих или поддерживающих украинских националистов, которые убивали поляков. Я также требую запрета выделения каких-либо средств фондам и неправительственным организациям, которые могут даже подозреваться в совершении таких ужасных действий, как согласие на прославление украинских преступников", – сообщил Моравецкий.

Кроме того, он призвал правящую коалицию должным образом отреагировать на напряженные отношения с Украиной. "Перестаньте делать вид, что никакой проблемы нет. Ни один польский патриот не может смириться с тем, что вы делаете сегодня. Речь идет о сокрытии ужасного преступления под покровом забвения", – призвал политик.

По его словам, польские патриоты "никогда не согласятся на уничтожение памяти". "Никогда не будет согласия на современное прославление УПА", – подчеркнул бывший глава правительства.

Как писал OBOZ.UA, недавно министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш выступил с резким заявлением касательно европейской интеграции Украины. По его словам, Варшава намерена блокировать попытки Киева вступить в Европейский Союз, и причиной этому является чествованием УПА и ОУН.

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