Эрдоган: Турция ведет переговоры с Россией и Украиной по возобновлению зернового соглашения.

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"Сейчас мы ведем переговоры об этом и с Россией, и с Украиной, но пока не пришли к какому-либо выводу по этому вопросу. Я надеюсь, что мы снова начнем работать зерновым коридором".

Раньше такой коридор нужен был Украине. Но после того, как наши морские беспилотники выжали русский флот из Черного моря, этот коридор нам совершенно ни при чем. Грузы и так исправно идут вдоль берегов Румынии, и Россия ничего не может с этим поделать.

А вот пути этот коридор стал очень необходим. Потому что в сентябре-октябре нужно будет вывозить украденное у Украины зерно, и теперь мы не дадим никаких гарантий, что позволим это делать. Поэтому кремлевский ботокс и давит на Эрдогана с целью обеспечить путь для своего мародерского флота, а турецкий вождь готов по дешевке покупать украденное у Украины зерно.

Тот случай, когда мы смогли перевернуть ситуацию в свою пользу на 180 градусов. Причем с относительно минимальными затратами. Так что хрен им, а не коридор.