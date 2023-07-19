В ночь на 17 июля с. г. произошло "падение конструкций" моста через Керченский пролив. Истинные причины очередного инцидента на т.н. "Крымскому мосту" до конца неизвестны. Объяснения оккупационной администрации и руководства государства-агрессора не стоят большого доверия. Что точно известно, так то, что мост через Керченский пролив является незаконно построенной строительной конструкцией, не прошедшей ни экологическую, ни транспортную международную экспертизу, а потому подлежащую демонтажу.

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Въезд во временно оккупированный Крымский полуостров через этот объект юридически есть противоправным. Ещё с начала строительства моста были серьезные оговорки относительно качества и безопасности его конструкции. Сейчас понятно, что мост через Керченский пролив является хронически аварийным объектом, пользоваться которым опасно. Россия, как оказалось, не способна обеспечить безопасность передвижения и пребывания во временно оккупированном Крыму. Поэтому до момента его освобождения Вооруженными силами Украины, нерезидентам, то есть тем, кто постоянно не проживает, рекомендуется воздержаться от визитов на полуостров.

Инцидент на мосту через Керченский пролив Кремль пытается использовать для новых голословных обвинений и жестов, направленных на эскалацию и нарушение международных соглашений. Керченский мост – военный объект и законная военная цель, которая обеспечивает логистику российских оккупантов на юге Украины. Керченский мост построен на временно оккупированной территории Украины (Крым, остров Коса Тузла, акватория Керчь-Еникальского канала Керченского пролива). Атаки против него не считаются военными действиями на территории РФ. При этом следует не забывать, что Россия сама систематически атакует объекты транспортной инфраструктуры Украины, несмотря на их гражданское назначение. При этом настоящей эскалацией, военным преступлением и экологическим геноцидом был подрыв россиянами плотины Каховской ГЭС, что привело к катастрофическим гуманитарным и экологическим последствиям планетарного масштаба.

Очередной срок действия "зернового соглашения" истёк как раз упомянутого 17 июля с.г., поэтому Украина открыта для продолжения действия "зернового соглашения", решающего глобальные проблемы продовольственной безопасности в мире. Провозглашенный Кремлем выход РФ из "зернового соглашения" означает пренебрежение интересов многих стран, в частности, Африки и Азии, которые рассчитывают получать необходимое продовольствие по доступным ценам. Москва ищет поводов для повышения ставок в шантаже срывом "зерновой инициативы". Таким поводом для Москвы стал инцидент на Керченском мосту.

При этом Россия сама угрожает безопасности "зернового коридора", атакуя портовую инфраструктуру Одессы и остров Змеиный. В связи с выходом России из соглашения, Украина совместно с партнёрами готовится к реализации альтернативных вариантов и маршрутов экспорта продовольствия. 17 июля Кремль заявил, что выходит из "зернового соглашения" и таким образом, Путинская Россия на международной арене пытается сделать голод своим оружием массового уничтожения. Так же действовал сталинский СССР сделав хроническое недоедание своим оружием массового уничтожения против населения Украины в 1932-1933 годах, когда в богатых зерном регионах Украины пришёл невыносимый голод, унесший 7 миллионов жизней украинцев.

Кремль поставил в неудобное положение президента Турции Эрдогана, недавно публично заверившего, что договорился с Путиным о продлении "зернового соглашения". Россия создала реальную угрозу голода в Африке буквально за 9 дней до анонсированного начала саммита "Россия-Африка" в Санкт-Петербурге. Это очередная пощечина африканским лидерам, после ракетной атаки Киева во время их визита на самом высоком уровне 16 июня с.г. Лучшей реакцией с их стороны на шантаж Москвы был бы отказ от поездки в Российскую Федерацию. Надо учитывать, что Украина заключила соглашение на поставку на международные рынки запасов собственного зерна не с Москвой, а с Турцией и ООН, поэтому и не отказывается от заключённого "зернового соглашения" и рассчитывает на международную поддержку для продолжения действия морского коридора по Чёрному морю даже без участия РФ. Призывы российской пропаганды к немедленным атакам на украинскую портовую инфраструктуру не испугают Украину, а возможные террористические провокации получат надлежащий военный и политический ответ. Российские жестокие бомбардировки портовой инфраструктуры в Одессе и складов зерна в Николаеве только свидетельствуют о цинизме политики Москвы, которой абсолютно безразлично к судьбе миллионов людей в Азии и Африке, страдающих от недоедания, а украинское зерно было хоть каким-то выходом, чтобы предотвратить голодные смерти многих ни в чём не повинных людей. Украина, ООН и Турция делают все возможное, чтобы обеспечить страны, срочно нуждающиеся в продовольствии, украинским зерном и продуктами.