Зеленский заявил, что сейчас плохой момент для переговоров с Россией

Президент Владимир Зеленский считает, что сейчас плохое время для того, чтобы начинать переговоры со страны-агрессором Россией относительно окончания войны, которую она начала на территории Украины. Также он заявил, что морально готов к тому, что война может быть длительной.

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Об этом глава государства сказал в интервью изданию The Economist, опубликованном в воскресенье, 10 сентября. Он отметил, что обязан, как и его команда, быть готовым к такому возможному развитию событий.

"Я должен быть готов (к длительной войне. – Ред.), моя команда должна быть готова к долгой войне, и эмоционально я готов", – сказал он.

Президент подчеркнул, что некоторые партнеры могут воспринять недавние трудности Украины на поле боя как повод для того, чтобы принудить страну к переговорам с Россией. По его словам, сейчас "плохой момент, поскольку Путин видит то же самое".

Российский диктатор задумал истощить Украину, но Россия сама по себе является хрупкой, сказал Зеленский. Он добавил, что у главы Кремля нет шансов победить в длительной войне.

"Путин не понимает, что в долгой войне он проиграет. Потому что не имеет значения, что его поддерживают 60% или 70% россиян. Нет, проигрывает его экономика", – считает Зеленский.

В то же время президент хорошо осознает риски для Украины, если Запад начнет прекращать свою экономическую и военную помощь. Поскольку некоторые из западных союзников, включая США, проводят выборы в следующем году, Зеленский знает, что сохранить поддержку будет сложно, особенно при отсутствии значительного прогресса на фронте, говорится в публикации.

При этом Зеленский подчеркнул, что если Путин надеется, что победа Дональда Трампа на президентских выборах в США в 2024 году принесет ему победу, он ошибается, ведь Трамп "никогда" не поддержит Путина. "Сильные американцы так не делают", – сказал Зеленский.

Украинский президент также категорически отвергает идею компромисса с Путиным. Война будет продолжаться "до тех пор, пока Россия будет оставаться на украинской территории", говорит он. Глава государства убежден, что соглашение, достигнутое путем переговоров, не будет постоянным.

Сворачивание помощи Украине со стороны союзников только затянет войну, убежден президент и это создаст риски для Запада "в его собственном дворе". По мнению украинского лидера, невозможно предсказать, как миллионы украинских беженцев в странах ЕС отреагируют на то, что их страну бросили.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский заявил, что смерть главаря "вагнеровцев" Евгения Пригожина является доказательством того, что сотрудничать с Путиным невозможно. Он добавил, что российский диктатор никогда и ни с кем не приходил к компромиссу, ведь он всегда действует в своих интересах.

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