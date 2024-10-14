Зеленский выступит в Верховной Раде в среду, ожидается презентация Плана победы: что известно

В среду, 16 октября, президент Владимир Зеленский выступит в Верховной Раде. Возможно, там он публично представит План победы Украины.

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Об этом сообщил нардеп VIII созыва, внештатный советник главы ОПСергей Лещенко, опубликовав пост на своем канале в Telegram 14 октября. Официальных подтверждений либо подробностей о выступлении президента перед парламентариями нет.

"Очевидно, сейчас только одна причина для этого мероприятия – это публичное представление Плана победы", – предположил Лещенко.

Напомним: посол Украины в Германии Алексей Макеев недавно заявлял, что Киев готовится в ближайшие дни представить свой детальный План победы в войне.

Эта стратегия, по словам дипломата, будет включать военные, дипломатические и экономические меры, направленные на то, чтобы вынудить Российскую Федерацию прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк также говорил, что Зеленский в ближайшие дни представит План украинцам. Основные акценты уже известны, но президент предоставит дополнительные детали.

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