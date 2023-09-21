Зеленский прибыл в Конгресс США: ожидается его выступление перед парламентариями

В четверг, 21 сентября, президент Украины Владимир Зеленский, который сейчас находится с официальным визитом в Соединенных Штатах, прибыл в Конгресс США. Предполагается, что ему предстоит провести частный разговор с лидерами республиканцев и демократов в Палате представителей и Сенате.

Об этом сообщает издание AP News. Зеленский также встретится с президентом Джо Байденом в Белом доме и будет разговаривать с военными лидерами США в Пентагоне.

Как сообщает издание, лидеры республиканцев в Палате представителей, ранее пообещавших жесткие вопросы Зеленскому по поводу его планов и последующих военных усилий Украины, решили не присоединяться к поздравлению украинского президента перед камерами.

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Так, представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби назвал президента Украины "нашим лучшим посланником" перед американскими законодателями, призывая их выделить жизненно важные средства и обеспечить поставки оружия для Украины.

Отметим, что визит президента Украины проходит в контексте слушаний по госбюджету в американском Конгрессе, где сенаторы и конгрессмены рассматривают запрос Белого дома на дополнительную финансовую помощь Украине в размере $23 миллиардов. Однако среди республиканцев существуют расхождения мнений по вопросу, следует ли утверждать эту помощь. Также многие из республиканцев требуют отчетности по потраченным в Украине средствам.

Джо Байден призвал мировых лидеров твердо поддерживать Украину, даже если он столкнется с внутриполитическими противоречиями в Соединенных Штатах. Ведь правый фланг республиканцев под руководством бывшего президента Дональда Трампа, главного соперника Байдена в борьбе за Белый дом в 2024 году все больше выступает против выделения дополнительных средств на внешнюю помощь.

Ранее сообщалось, что США с начала полномасштабной войны предоставили Украине $66,2 млрд помощи. С такой суммой Украина является безоговорочным лидером в списке получателей помощи от США. Кроме того, эта сумма – рекорд со времен Второй мировой войны и Плана Маршалла.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина получила от США очередной грант в сумме $1,25 млрд. Средства будут направлены на финансирование государственных расходов, не связанных с армией и обороной. В частности, на пенсии, зарплаты врачам, учителям и госслужащим. Отмечается, что американские средства были перечислены через специальный фонд Всемирного банка и уже поступили на счета Украины.

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