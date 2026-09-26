Зеленский ввел в действие санкции против десятков участников незаконных "выборов" на ВОТ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против лиц, причастных к проведению незаконных "выборов" в Государственную думу РФ на временно оккупированной территории Украины (ВОТ). Под санкции попали 44 человека, действующие в интересах страны-агрессора России.

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Украина и страны-партнеры не признали "выборы" на временно оккупированных территориях нашего государства. Об этом сообщили в Офисе президента Украины.

Что известно

Санкции касаются 44 человек, действующих в интересах России и содействующих временной оккупации в Донецкой, Луганской, Херсонской областях, в Запорожской области, на полуострове Крым и в Севастополе.

Среди них есть те, кто уже был "избран" так называемыми депутатами незаконно созданных местных советов на ВОТ, а также другие преступники и пособники государства-агрессора. Так, в частности, в этом списке числятся пропагандистка и пособница оккупантов Ирина Куксенкова и бывший украинский депутат Юрий Онищук, который после оккупации Мелитополя начал сотрудничать с россиянами.

В Офисе президента подчеркнули, что такие "выборы" являются нелегитимными, результаты такого голосования и все документы, оформляемые в процессе таких "выборов", не имеют никаких юридических оснований. Они грубо нарушают нормы и принципы международного права.

"Нормы международного гуманитарного права, в частности Гаагские положения и Женевская конвенция, обязывают государство-оккупанта уважать действующее законодательство оккупированной территории. Оккупация не даёт никакого суверенитета. Генеральная Ассамблея ООН неоднократно подтверждала территориальную целостность Украины, в частности в 2014 году в отношении Крыма и в 2022 году, когда 143 государства осудили попытку незаконной аннексии Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей и признали ее недействительной. Никакие "выборы", "референдумы" или "округа" этот статус не меняют", – отметил советник – уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

Также в Офисе президента подчеркнули, что эти "выборы" сопровождались массовыми фальсификациями, принудительным голосованием, заранее сфабрикованными показателями явки.

Россия делает это для того, чтобы таким образом легитимизировать свои военные преступления и использовать имитацию избирательного процесса в качестве одного из инструментов закрепления контроля над захваченными украинскими территориями. В ОП добавили, что соответствующая информация будет передана партнерам для синхронизации санкций в их юрисдикциях.

В Офисе президента напомнили, что Украина и страны-партнеры не признали и осудили "выборы" на временно оккупированных территориях нашего государства. Среди стран, не признавших псевдоголосование, – страны ЕС, Великобритания, Швейцария, Норвегия, Австралия, Канада, Новая Зеландия.

"Наши санкции, а впоследствии и санкции партнеров – это надлежащая юридическая оценка всех этих "выборов" и каждого, кто в них принимал участие", – подчеркнул советник – уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что Министерство иностранных дел Украины призвало не признавать псевдоголосование в Госдуму РФ на временно оккупированных территориях нашей страны: Австралия, Канада, Новая Зеландия, Норвегия, Великобритания и Польша поддержали Украину и осудили государство-агрессора РФ за грубое нарушение Устава ООН.

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