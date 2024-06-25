Зеленский встретился с главой Бундесрата: говорили о ПВО и ситуации на поле боя. Фото

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой Бундесрата Германии Мануэлой Швезиг, прибывшей с визитом в Киев. Во время встречи Зеленский проинформировал ее о ситуации на фронте и о первоочередных потребностях страны.

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Об этом президент сообщил в своем Telegram-канале. Также он выразил благодарность Германии за поставки средств противовоздушной обороны, которые спасают тысячи жизней украинцев.

"Во время встречи с Главой Бундесрата Германии Мануэлой Швезиг рассказал о ситуации на поле боя и наших первоочередных потребностях.

Ценим инициативу Германии по обеспечению Украины средствами противовоздушной обороны. Поставка дополнительных систем ПВО требуется нашей стране как можно скорее.

Спасибо Германии за спасение тысяч жизней, поддержку Украины и наших людей!" – подчеркнул президент.

Ранее сообщалось, что в понедельник, 24 июня, глава Бундесрата Германии Мануэла Швезиг прибыла с визитом в Киев. Она впервые посетила Украину как глава Федерального совета. В течение дня Швезиг планирует провести ряд переговоров с руководством страны.

Мэр Киева Виталий Кличко встретился в столичной мэрии с главой Бундесрата Германии, премьер-министром федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания Мануэлой Швезиг. Она впервые за время полномасштабной войны посетила Украину.

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