В понедельник, 1 сентября, премьер-министр Словакии Роберт Фицо анонсировал свою встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским. Она должна состояться уже в пятницу, 5 сентября, впрочем ее детали пока неизвестны.

Об этом Фицо рассказал в видеообращении. Политик отметил, что сначала он проведет двусторонние встречи с российским диктатором Владимиром Путиным и главой КНР Си Цзиньпином во время своего визита в Китай.

"В течение следующих четырех дней я встречусь с президентами Китая, России и Украины, а также с другими государственными деятелями", – рассказал премьер-министр Словакии.

Стоит добавить, что Роберт Фицо станет единственным европейским лидером, который посетит китайский парад, посвященный годовщине окончания Второй мировой войны.

"После возвращения из Пекина в четверг вечером я поеду на восток Словакии, чтобы в пятницу провести двустороннюю встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским", - поделился премьер Словакии.

Впрочем, он не стал раскрывать детали встречи с президентом Украины, которая до этого не анонсировалась ни одной стороной.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо в среду, 3 сентября, отправится в Китай на парад, посвященный окончанию азиатского театра военных действий Второй мировой войны. В КНР он встретится с кремлевским диктатором Владимиром Путиным.

– Недавно премьер-министр Словакии Роберт Фицо выдал очередное скандальное заявление о российско-украинской войне. Политик назвал Украину "травой", которая "пострадает от спора слонов". После этого в Министерстве иностранных дел нашей страны упрекнули Фицо в оскорбительной риторике.

– Глава правительства Словакии отреагировал: он пожаловался, что война "исказила свободу слова в ЕС". Фицо добавил, что хочет справедливого мира и "прекращения убийства славян".

