Зеленский встретился с Эрдоганом и заявил о подготовке конференции в Турции

Президент Украины Владимир Зеленский 11 июля во время саммита НАТО в Вашингтоне встретился с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Лидеры обоих государств обсудили ход войны между Украиной и Россией, а также региональные и глобальные вопросы.

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Об этом сообщила пресс-служба президента. Владимир Зеленский поблагодарил Тайипа Эрдогана за его непреклонную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Президент Эрдоган отметил усилия Украины, направленные на возвращение наших людей домой. Он особенно высоко оценил возвращение крымских татар и поблагодарил за эти усилия. Я заверил президента Эрдогана, что наша команда будет продолжать эту работу", – рассказал Зеленский.

Президент также сообщил, что идет подготовка к проведению конференции в Турции, посвященной продовольственной безопасности и свободе судоходства в рамках имплементации решений Саммита мира.

Со своей стороны, Реджеп Эрдоган заявил, что Турция продолжает прилагать усилия для того, чтобы война закончилась справедливым миром и начались усилия по оживлению Черноморской зерновой инициативы. Об этом пишет агентство Anadolu.

По словам Эрдогана, Турция готова к любым инициативам, чтобы создать основу для мира.

Как сообщал OBOZ.UA, 11 июля в Вашингтоне в рамках саммита НАТО Владимир Зеленский встретился с президентом США Джо Байденом. Байден объявил о предоставлении Украине нового пакета помощи в 225 млн долларов.

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