Зеленский в Варшаве встретился с Дудой: о чем говорили. Фото и видео

Президент Украины Владимир Зеленский в Варшаве встретился с президентом Польши Анджеем Дудой. Он проинформировал коллегу о российских ударах и о том, что необходимо, чтобы защитить украинцев.

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Об этом сообщили в Офисе президента. Зеленский поблагодарил Дуди за поддержку Украины и вклад Польши в борьбу с российской агрессией.

"Польша, вне зависимости от внутренних политических процессов, объединена вокруг Украины. Благодарю вас за эту позицию по поддержке Украины – нашей независимости, суверенитета и помощи украинцам с самого начала войны", – сказал Глава государства.

В ходе встречи Зеленский и Дуда подробно обсудили оборонное сотрудничество и потребности Вооруженных сил Украины.

"Информировал о российских ударах. Обсудили, что необходимо, чтобы больше защитить наших людей. Оборонное сотрудничество и потребности сил обороны Украины – основные приоритеты", – отметил глава государствами.

Они также подчеркнули важность инаугурационного Саммита мира, подписанного сегодня двустороннего соглашения о безопасности и нового оборонного пакета для Украины от Польши.

Кроме того, президент Украины также отметил поддержку Польши на пути Украины в ЕС и НАТО.

"Мы многого достигли за эти более двух лет: от заявки на кандидатство и других шагов по переговорам до открытого пути членства в Евросоюзе. Спасибо за вашу позицию. Верим в мирную, сильную Украину вместе с мирной, сильной Польшей. Украинская армия защищает безопасность Польши и Европы. И мы благодарны, что Польша всегда нам помогает", – сказал он.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина инициирует созыв чрезвычайного заседания Совбеза ООН. Причина – террористический масштабный обстрел, совершенный Россией утром 8 июля.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, после взрывов в Киеве, Днепре, Кривом Роге и гибели в этих городах гражданских министерство обороны России цинично заявило, что 8 июля совершило по Украине " групповой удар высокоточным оружием большой дальности по объектам военной промышленности и авиабазам " .

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