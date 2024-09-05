Зеленский в Киеве встретился с губернатором штата Индиана: подписали Меморандум о сотрудничестве. Фото и видео

Президент Украины Владимир Зеленский в Киеве провел встречу с губернатором штата Индиана (США) Эриком Холкомбом. В ходе встречи, в присутствии главы государства, был подписан Меморандум о сотрудничестве между Житомирской областью и штатом Индиана.

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Об этом Зеленский сообщил в своих соцсетях. Он выразил благодарность Холкомбу за поддержку Украины и интерес к сотрудничеству на региональном уровне.

"Украина ценит всю американскую поддержку, оказанную нашему государству и нашим людям. И мы имеем крепкое сотрудничество не только на национальном уровне – между Украиной и США, – но и в отношениях со штатами Америки, между нашими общинами, между нашими людьми. Все это укрепляет и Украину, и Америку, наши позиции в мире, наши экономики, наши общества", – отметил президент.

В присутствии Владимира Зеленского был подписан Меморандум о сотрудничестве между главой Житомирской ОГА Виталием Бунечко и губернатором штата Индиана Эриком Холкомбом. Этот документ направлен на развитие экономического, академического и культурного сотрудничества между Житомирской областью и штатом Индиана.

Меморандум предусматривает усиление экономических связей, инвестиций и торговых отношений, а также обмен опытом в области сельского хозяйства и высоких технологий.

Кроме того, он будет способствовать расширению сотрудничества между образовательными и научно-исследовательскими учреждениями, а также культурными организациями, музеями, театрами и фондами обоих регионов.

Ранее сообщалось, что в Киеве прошла неанонсированная встреча заместителя советника президента США по национальной безопасности Джона Файнера с президентом Владимиром Зеленским и другими украинскими официальными и военными чиновниками. Стороны обсудили ситуацию на фронте и стратегию будущего.

Напомним, что премьер-министр Ирландии Саймон Гаррис в среду, 4 сентября, прибыл с официальным визитом в Украину. В Киеве он и президент Владимир Зеленский провели встречу, в рамках которой подписали двустороннее соглашение о поддержке Украины и сотрудничестве между странами.

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