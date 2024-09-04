Премьер Ирландии прибыл с визитом в Украину. Видео

Премьер-министр Ирландии Саймон Харрис в среду, 4 сентября, прибыл с официальным визитом в Украину. В столице Киеве у него запланирована встреча с президентом Владимиром Зеленским.

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Об этом сообщила ирландская телерадиокомпания RTE. Журналист RTE обнародовал видео прибытия политика на железнодорожный вокзал Киева.

"Сегодня утром в Киевскую область прибыл Саймон Харрис. Сегодня он проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и представителями гуманитарных организаций", – говорится в сообщении.

Ожидается, что Зеленский и Харрис обсудят войну, поддержку Украины со стороны Европейского Союза и заявку Киева на вступление в ЕС.

Также они должны совместно подписать меморандум о взаимопонимании нового двустороннего соглашения между Ирландией и Украиной.

Визит Харриса проходит после ракетного удара по Полтаве, который РФ нанесла накануне и в результате которого погибли по меньшей мере 53 человека.

"Военный удар России и убийство десятков людей в Полтаве во вторник является мрачным и ужасным напоминанием об угрозе, с которой Украина сталкивается каждый день. Мы выражаем свое возмущение и соболезнования семьям погибших", – сказал премьер Ирландии, выступая накануне нынешнего визита.

Соглашение, которое накануне обсудило правительство Ирландии, будет выражать солидарность с Украиной и ее право на защиту от незаконного вторжения РФ.

Впервые оно обсуждалось между правительствами двух стран на встрече Харриса и Зеленского в аэропорту Шеннон в июле.

Документ согласуется со статусом Ирландии как нейтральной страны и предусматривает, что любая будущая помощь, оказанная Украине, будет оставаться нелетальной.

22 августа Украина и Ирландия провели последний раунд переговоров по заключению двустороннего соглашения, сообщали в Офисе президента.

Сегодня Украина подписала уже 25 таких двусторонних документов на выполнение Совместной декларации G7, принятой в Вильнюсе 12 июля 2023 года, а также Ukraine Compact – многосторонний документ, содержащий обязательства по поддержке Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно в правоохранительных органах Ирландии выразили обеспокоенность по поводу шпионажа РФ "с недружественными намерениями". Как установило следствие, россияне выискивают информацию об ирландской промышленности, поддерживать разные экстремистские силы внутри Ирландии и пытаются сеять недоверие к власти.

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