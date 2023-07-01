Зеленский утвердил решение СНБО об ускорении судебной реформы: что изменится
Президент Владимир Зеленский 30 июня подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны "Об ускорении судебной реформы и преодолении проявлений коррупции в системе правосудия". Этот документ предлагает ряд нововведений, а также напоминает, что успешное проведение судебной реформы является одним из семи базовых требований Европейского Союза для дальнейшего продвижения европейской и евроатлантической интеграции Украины.
Указ №359/2023 был обнародован на сайте Офиса президента. Контроль за исполнением решения СНБО возложено на секретаря ведомства Алексея Данилова.
В постановлении СНБО сказано, что реформа судебной системы в нашей стране – это "один из главных стержней демократического развития Украинского государства".
Совет обратился к субъектам права законодательной инициативы о необходимости рассмотрения вопроса внесения следующих изменений в:
1) Уголовный кодекс Украины в части усиления уголовной ответственности за коррупционные уголовные правонарушения в сфере правосудия, предусмотрев наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет с конфискацией имущества;
2) Уголовно-процессуальный кодекс в части усиления роли института суда присяжных и расширения случаев его применения;
3) Законы Украины "О судоустройстве и статусе судей" и "О Высшем совете правосудия" относительно:
– проведения Высшим советом правосудия проверки всех судей Верховного суда (ВС) на предмет возможного совершения дисциплинарных проступков, грубого или систематического пренебрежения обязанностями судьи, подтверждение законности источников происхождения имущества;
– усовершенствования порядка избрания судей Верховного суда в Большую палату ВС и введение механизма их отзыва собранием судей соответствующих кассационных судов;
– проведения проверки (по решению Высшего совета правосудия) касательно возможного совершения дисциплинарных проступков, грубого или систематического пренебрежения обязанностями судьи, подтверждение законности источников происхождения имущества всех судей соответствующего суда в случае уведомления одного из судей о подозрении в получении неправомерной выгоды;
– пересмотра и корректировки процедуры привлечения судей к дисциплинарной ответственности с четким определением каждого из оснований дисциплинарной ответственности судьи и корреспондирующего вида дисциплинарного взыскания, а также условий и сроков его погашения, с применением при этом лучших мировых практик;
– проведения эффективной и прозрачной квалификационной оценки судей по лучшим мировым стандартам и методикам как одной из приоритетных задач Высшей квалификационной комиссии судей Украины;
– возможности введения периодического психофизиологического опроса судей с применением полиграфа;
– применения психофизиологического опроса с полиграфом как условия при отборе кандидатов на должность судьи местного суда, конкурса на занятие вакантных должностей судей апелляционных судов, высших специализированных судов и Верховного суда;
– принятия справедливых и прозрачных правил и процедур рассмотрения этических нарушений членами Высшего совета правосудия.
Также СНБО:
1. Рекомендовал Верховной Раде ускорить принятие проекта закона касательно возобновления рассмотрения дел по дисциплинарной ответственности судей и обеспечению работы Службы дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия (регистр. № 9261).
2. Призвал ВР Украины принять проект закона касательно уточнения положений о конкурсном отборе кандидатур на должность судьи Конституционного суда Украины (№ 9322).
3. Призвал Кабинет министров во взаимодействии с Европейской Комиссией "За демократию через право" (Венецианская Комиссия) подготовить концепцию дальнейшего реформирования Конституционного суда Украины.
4. Призвал рассмотреть и решить вопрос образования суда с компетенцией по защите прав инвесторов и инвестиций.
Как писал OBOZREVATEL, заседание Совета нацбезопасности и обороны, где были приняты вышеуказанные решения, состоялось 23 июня. Его проведение было инициировано президентом Владимиром Зеленским.
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