Зеленский утвердил решение СНБО об ускорении судебной реформы: что изменится

Президент Владимир Зеленский 30 июня подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны "Об ускорении судебной реформы и преодолении проявлений коррупции в системе правосудия". Этот документ предлагает ряд нововведений, а также напоминает, что успешное проведение судебной реформы является одним из семи базовых требований Европейского Союза для дальнейшего продвижения европейской и евроатлантической интеграции Украины.

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Указ №359/2023 был обнародован на сайте Офиса президента. Контроль за исполнением решения СНБО возложено на секретаря ведомства Алексея Данилова.

В постановлении СНБО сказано, что реформа судебной системы в нашей стране – это "один из главных стержней демократического развития Украинского государства".

Совет обратился к субъектам права законодательной инициативы о необходимости рассмотрения вопроса внесения следующих изменений в:

1) Уголовный кодекс Украины в части усиления уголовной ответственности за коррупционные уголовные правонарушения в сфере правосудия, предусмотрев наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет с конфискацией имущества;

2) Уголовно-процессуальный кодекс в части усиления роли института суда присяжных и расширения случаев его применения;

3) Законы Украины "О судоустройстве и статусе судей" и "О Высшем совете правосудия" относительно:

– проведения Высшим советом правосудия проверки всех судей Верховного суда (ВС) на предмет возможного совершения дисциплинарных проступков, грубого или систематического пренебрежения обязанностями судьи, подтверждение законности источников происхождения имущества;

– усовершенствования порядка избрания судей Верховного суда в Большую палату ВС и введение механизма их отзыва собранием судей соответствующих кассационных судов;

– проведения проверки (по решению Высшего совета правосудия) касательно возможного совершения дисциплинарных проступков, грубого или систематического пренебрежения обязанностями судьи, подтверждение законности источников происхождения имущества всех судей соответствующего суда в случае уведомления одного из судей о подозрении в получении неправомерной выгоды;

– пересмотра и корректировки процедуры привлечения судей к дисциплинарной ответственности с четким определением каждого из оснований дисциплинарной ответственности судьи и корреспондирующего вида дисциплинарного взыскания, а также условий и сроков его погашения, с применением при этом лучших мировых практик;

– проведения эффективной и прозрачной квалификационной оценки судей по лучшим мировым стандартам и методикам как одной из приоритетных задач Высшей квалификационной комиссии судей Украины;

– возможности введения периодического психофизиологического опроса судей с применением полиграфа;

– применения психофизиологического опроса с полиграфом как условия при отборе кандидатов на должность судьи местного суда, конкурса на занятие вакантных должностей судей апелляционных судов, высших специализированных судов и Верховного суда;

– принятия справедливых и прозрачных правил и процедур рассмотрения этических нарушений членами Высшего совета правосудия.

Также СНБО:

1. Рекомендовал Верховной Раде ускорить принятие проекта закона касательно возобновления рассмотрения дел по дисциплинарной ответственности судей и обеспечению работы Службы дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия (регистр. № 9261).

2. Призвал ВР Украины принять проект закона касательно уточнения положений о конкурсном отборе кандидатур на должность судьи Конституционного суда Украины (№ 9322).

3. Призвал Кабинет министров во взаимодействии с Европейской Комиссией "За демократию через право" (Венецианская Комиссия) подготовить концепцию дальнейшего реформирования Конституционного суда Украины.

4. Призвал рассмотреть и решить вопрос образования суда с компетенцией по защите прав инвесторов и инвестиций.

Как писал OBOZREVATEL, заседание Совета нацбезопасности и обороны, где были приняты вышеуказанные решения, состоялось 23 июня. Его проведение было инициировано президентом Владимиром Зеленским.

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