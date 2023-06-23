Безопасность, судебная реформа и перспективы вступления в ЕС: Зеленский провел заседание СНБО. Видео

В пятницу, 23 июня, состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, его проведение было инициировано президентом Владимиром Зеленским. Ключевыми вопросами заседания стали проблемы доступности укрытий и меры по борьбе с коррупцией в судебной системе.

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Об итогах заседания сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Также обсуждалось выполнение рекомендаций по вступлению Украины в Евросоюз.

"Заседание СНБО. Внимание к трем большим темам. Первая – безопасность людей. Четверть бомбоубежищ по Украине и треть по Киеву непригодны для использования. Решение СНБО: виновных привлечь к ответственности, а все защитные сооружения привести в надлежащее состояние", – рассказал глава государства.

Ожидалось, что по итогам заседания СНБО будет принят ряд кадровых решений, однако были ли такие решения, президент не уточнил.

Также внимание было уделено судебной реформе и европейской интеграции Украины.

"Вторая – суды. Продолжаем судебную реформу в тесном сотрудничестве с ЕС. Усиливаем ответственность за коррупцию в системе правосудия. Отдельно прорабатываем механизм для защиты в судах иностранных и внутренних инвестиций. Третья – наше будущее в ЕС. Ускоряем работу над выполнением европейских рекомендаций", – отметил глава государства.

В ходе заседания выступали с докладами глава СБУ Василий Малюк, министр внутренних дел Игорь Клименко, министр по стратегическим отраслям промышленности Александр Камышин. Камышин был назначен ответственным за инспекцию укрытий в Киеве, а Клименко поручили провести ревизию по всей Украине. Так, на заседании члены СНБО заслушали отчеты о ревизии защитных сооружений от воздушных атак.

Проведение заседания СНБО по поручению Зеленского еще 21 июня анонсировал секретарь СНБО Алексей Данилов. Он сообщал, что ключевыми вопросами станут коррупция в органах правосудия и ситуация с укрытиями, а также евроинтеграция Украины.

"Нокаут для ответственных лиц" анонсировал и президент Зеленский. Так он отреагировал на гибель 1 июня в Киеве людей, которые не смогли во время ракетной атаки РФ попасть в закрытое укрытие в Деснянском районе столицы. Среди погибших – 9-летняя Вика и ее мама Ольга.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Суд отправил под домашний арест руководителя поликлиники, его заместителя, чиновника Деснянской РГА и директора департамента муниципальной безопасности КГГА. Охраннику медучреждения суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

После этого президент Владимир Зеленский поручил провести инспекцию бомбоубежищ в Киеве и Украине в течение 10 дней.

Результаты проверки оказались неутешительными. Более трети бомбоубежищ столицы сочли непригодными, а пригодные без замечаний – лишь шестая часть. При этом свободный доступ имеется к 2/3 укрытий.

По всей Украине проверили около 63 тысяч укрытий, из них закрытыми оказались 9,3%, непригодными к использованию – 23,6%.

Еще одну проблему – коррупцию в судах – Данилов назвал "вопиющей".

Проблема коррупции в органах правосудия Украины приобрела резонанс после задержания в мае 2023 года председателя Верховного суда Всеволода Князева. Его поймали на взятке в 3 млн долларов.

После этого Верховная Рада приняла постановление, в котором категорически осудила проявления коррупции в судах и выступила за продолжение судебной реформы.

В постановлении парламента зафиксировано обращение в Совет нацбезопасности и обороны относительно немедленного рассмотрения на заседании "фактов проявлений коррупции и других нарушений закона представителями судебной ветви власти, учитывая необходимость обеспечения национальной безопасности и интересов Украины".

Председатель Верховной рады Руслан Стефанчук в интервью СМИ заявлял, что ожидает "сильный и мощный месседж от СНБО о том, как нам необходимо реально реформировать и очистить судебную власть".