[Прежде всего, даю важное уточнение к предыдущему материалу (благодарен всем, кто на это указал) — последний его абзац следует читать в исправленной редакции:

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И это — без содействия Высшей Силы??? Разошлись за пару поколений по многим странам рассказы об удивительном Учителе, говорившем, что Он — Господь, и не только рассказы, но и ВЕРА в Него, хотя за недолгую Его земную жизнь своими глазами видели Иисуса без СМИ и коммуникаций на очень ограниченном пространстве…

А теперь — по теме, обозначенной в заголовке.]

И Зеленский, и Трамп вошли в политику из совсем другого мира, существующего вне системы, оба нацелены против коррумпированной чиновничьей бюрократии ("глубинного государства"), оба постоянно отходят от закостенелой "традиционной" дипломатии — это всё их обоих невероятно сближает (вопреки известной разнице в возрасте).

С пуйлятиной же у Трампа общее желание обязательного "величия", и здесь можно, к примеру, сравнить трамповское "Сделаем Америку великой снова" с пуйловым "распад ссср был величайшей геополитической катастрофой двадцатого века" — но именно такое "общее" в действительности разъединяет в противоположные стороны и делает конкурирующими за земной шар врагами.

Ментально близкий к Трампу Зеленский был в этом плане, конечно, бОльшим Трампом, чем сам Трамп, что тактически может быть временно плохо, но стратегически на перспективу очень хорошо для обоих.

В дополнение насчёт общего между действующими президентами Украины и Главной страны мира:

на обоих были покушения, но на нашего — чаще, а на их — шумнее;

у обоих есть есть явное тяготение к участию в фильмах, но если Трамп в фильмах вторичен, а первичен в жизни, то есть имеет место так называемое камео — он играет в фильмах самого себя, то у Зеленского, так сказать, камео наоборот, ведь президентом он впервые стал именно в фильме.

Чтобы сделать Америку снова великой, Трампу крайне необходимо, чтоб "не вмерла України ні слава, ні воля".

"І світ ясний, невечерній

Тихо засіяє…

Обніміться ж, брАти мОї.

МОлю вас, благаю!"