Зеленский собрал Ставку, чтобы обсудить ситуацию на фронте и противодействие российским атакам

Глава государства 26 января провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего украинской армией. Он заслушал доклады командующих войск оперативных направлений по текущему положению дел на фронте.

Видео дня

Особое внимание было уделено ситуации на Бахмутском направлении, которое остается наиболее ожесточенной линией противостояния. Об этом сообщается на сайте Офиса президента.

"Во время заседания были подняты вопросы поступления вооружения и техники и его оперативного распределения по группировкам войск. Отдельно уделили внимание подготовке украинских защитников за границей. Участники говорили о ликвидации последствий недавней ракетной атаки врага на территорию Украины и мерах по противодействию будущим угрозам", – указано по результатам проведения Ставки.

Кроме постоянных членов Ставки Верховного Главнокомандующего в этот раз также присоединились: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков, министр финансов Украины Сергей Марченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский заявил, что не заинтересован во встрече с Путиным для мирных переговоров. Это он объяснил кратко, тем, что после вторжения в Украину кремлевский диктатор для него никто.

Такая позиция украинского лидера не на шутку взволновала ближайшее окружение "бункерного деда". Спикер Песков немедленно отреагировал на то, что его шефа публично назвали ничтожеством, и объяснил это "подлостью" Зеленского со времен Минских соглашений.

Но такой ответ оказался предельно сдержанным в сравнении с тем, что в очередной раз выдал экс-президент России Медведев. Видимо, изрядно "накатив для храбрости", он написал, что президент Украины сам никто без поддержки Запада и НАТО.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!