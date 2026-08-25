Зеленский рассказал о реакции партнеров на парад роботизированной военной техники ВСУ в Киеве. Видео

Партнерам Украины очень понравился парад роботизированной военной техники, который прошел в Киеве в честь Дня Независимости Украины. Некоторые из них даже подумали, что увиденное было создано с помощью искусственного интеллекта.

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Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал во время общения с журналистами. Информацию собрал OBOZ.UA.

Глава государства также пояснил, что демонстрация роботизированных систем была задумана как показ современного облика украинской армии.

Проведение такого парада было осознанным решением. Его цель заключалась в том, чтобы продемонстрировать военные технологии, которые все больше определяют характер современной войны.

"Это действительно был парад дронов. Я считаю, что это классный, как раз такой элемент. Действительно, правильный", — сказал президент.

По словам Зеленского, реакция иностранных партнеров была положительной. Они назвали увиденное "очень крутым" и признались, что сначала могли подумать, будто техника является результатом работы искусственного интеллекта.

Президент также обратил внимание на аспект безопасности мероприятия. По его словам, во время проведения парада украинская сторона усилила охрану иностранных партнеров, присутствовавших на мероприятии.

"У нас дежурили самолеты, честно скажу, в финале. У нас дежурили, охраняли партнеров. Мы об этом не хотели слишком много говорить", – рассказал Зеленский.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 24 августа в Киеве ко Дню Независимости Украины состоялся первый в истории государства парад воздушных, наземных и морских беспилотных систем. На Крещатике, в Днепре и в небе над столицей было представлено почти 100 единиц украинского вооружения, в частности наземные роботизированные комплексы, морские дроны, перехватчики, разведывательные беспилотники и дальнобойные ударные системы.

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