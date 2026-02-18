Зеленский провел совещание со Свириденко и Кубраковым: какие приоритетные шаги в энергетике определили. Фото

Президент Украины Владимир Зеленский 18 февраля провел совещание с премьер-министром Юлией Свириденко и вице-премьер-министром по восстановлению Александром Кубраковым по энергетической ситуации в регионах. Глава государства определил ключевые шаги для усиления устойчивости энергосистемы и работы громад в условиях чрезвычайной ситуации.

Видео дня

Речь идет о резервном питании критической инфраструктуры, развитии распределенной генерации и стимулах для бизнеса. Об этом глава государства сообщил в соцсетях.

Зеленский отметил, что правительственные программы поддержки населения и бизнеса уже активизированы, а громады получают помощь от определенных государственных предприятий.

Власть также работает над тем, чтобы после сложных вызовов этой зимой во всех громадах были сделаны необходимые выводы и усилена готовность к возможным кризисам.

Президент подчеркнул, что для устойчивости Украины важно обеспечить резервное питание всей критической инфраструктуры, развивать распределенную генерацию и создавать эффективные стимулы для бизнеса, который инвестирует в энергетическую автономность.

"Благодарен всем, кто работает на большую устойчивость Украины и помогает развитию наших общин", – подчеркнул президент.

Обстрелы энергетической инфраструктуры

Напомним, что в ночь на 18 февраля Россия устроила новую воздушную атаку на Украину: враг при менил 127 средств воздушного нападения: одну баллистическую ракету "Искандер-М" и 126 дронов различных типов.

Массированные ракетные и дроновые атаки РФ привели к масштабным разрушениям генерации и сетей, из-за чего графики отключений электроэнергии остаются частью повседневной жизни украинцев.

По оценкам энергетических специалистов, с начала полномасштабной войны Украина потеряла около 60% мощностей генерации электроэнергии. Речь идет как об объектах, уничтоженных обстрелами, так и о тех, что оказались на оккупированных территориях. Кроме этого, серьезно повреждены системы передачи и распределения электроэнергии, в частности высоковольтные сети.

В 2026 году отключения света в Украине могут стать менее жесткими в периоды потепления, но полностью не исчезнут из-за значительной потери генерации и постоянных атак. Реальное улучшение возможно только при условии уменьшения обстрелов и отсутствия новых критических повреждений энергетической инфраструктуры.

Как сообщал OBOZ.UA, 18 февраля по всей Украине снова действуют почасовые отключения электричества. При этом в ряде областей (в частности, в Сумской, Харьковской и Полтавской областях) объявлены аварийные отключения. Без графиков продолжают жить также некоторые районы Киевской и Одесской областей. Самая сложная ситуация сейчас фиксируется именно в Одесской области: часть Одессы уже вторые сутки остается без электроэнергии и водоснабжения после массированной российской атаки.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!