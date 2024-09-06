Зеленский провел 'длительный и содержательный' телефон разговор с Макроном: о чем говорили

Президент Украины Владимир Зеленский в ночь на 6 сентября провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. По определению украинского лидера, это был "длительный и содержательный телефонный разговор".

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Об этом сообщил сам Владимир Зеленский. Он отметил, что поздравил Эммануэля Макрона с назначением нового премьера страны Мишеля Барнье.

Президент Франции Макрон принял отставку своего премьера Габриэля Атталя и его правительства еще в июле. С того времени Франция находилась в ожидании решения Макрона по поводу нового премьера.

Кроме назначения Барнье, президенты говорили и на другие темы. В частности, лидер Франции выразил соболезнования украинскому народу в связи с российскими ударами по Львову, Полтаве и другим городам и громадам.

В преддверии заседания в формате "Рамштайн" Макрон и Зеленский обсудили продолжение оборонного сотрудничества и подготовку нового пакета помощи от Франции.

"Владимир Зеленский передал основные потребности Украины, в том числе в средствах ПВО, РЭБ, бронетехнике и артиллерии. Глава украинского государства отметил необходимость получить от стран-партнеров разрешение и средства для ударов по местам базирования носителей КАБов", – отметили в Офисе президента.

Также президенты согласовали следующие контакты, в частности "по реализации двустороннего соглашения по безопасности и механизму Ukraine Security Compact". Последний объединяет все страны, подписавшие соглашения по безопасности с Украиной.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Макрон рассматривал несколько кандидатур на должность премьер-министра, подыскивая человека с достаточной поддержкой в парламенте.

А тем временем ультралевая партия La France insoumise инициировала процедуру импичмента Макрону из-за его отказа назначать премьером кандидата от блока левых партий Люси Касте.

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