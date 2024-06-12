Зеленский проведет переговоры с Байденом: официальное заявление Белого дома

Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден в четверг, 13 июня, встретятся на полях саммита "Группы семи" в Италии. Запланированы их переговоры, после чего лидеры проведут пресс-конференцию.

Это подтвердил советник Белого дома Джон Кирби, выступая 11 июня на онлайн-брифинге. Он пообещал, что на саммите G7 будет объявлено о новых шагах по вопросу замороженных на Западе активов Российской Федерации.

"В четверг президент Байден и президент Зеленский встретятся, чтобы обсудить нашу решительную поддержку Украины – как сейчас, так и в будущем. После этой встречи оба лидера примут участие в пресс-конференции", – анонсировал Кирби.

Он заверил, что Вашингтон "сделает смелые шаги, чтобы показать [Владимиру] Путину, что время не на его стороне и что он не может переждать нашу поддержку в борьбе Украины за свободу".

Представитель Белого дома также подчеркнул, что российская агрессия угрожает не только демократии в Украине, но фактически влияет на безопасность во всей Европе.

Напомним: Байден уже встречался с Зеленским в этом месяце. Это произошло 7 июня. Тогда лидер Соединенных Штатов объявил о новом пакете оружия для ВСУ на 225 миллионов долларов.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В Вашингтоне ранее заявили, что президенты США Джо Байден и Франции Эммануэль Макрон поддерживают использование прибыли от замороженных активов РФ для помощи Украине.

– По данным СМИ, страны G7 договорились создать фонд для поддержки нашей страны, куда направят доходы от замороженных активов агрессора.

– О том, чего ждать Украине от саммита "Большой семерки", читайте в нашем материале по ссылке.

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