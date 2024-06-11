G7 "потролил" Путина: на деньги Кремля создадут фонд восстановления Украины

Страны "Большой семерки" (G7) договорились создать фонд для поддержки Украины, куда направят доходы от замороженных российских активов. Возвращать средства при этом будет не нужно.

Как сообщило издание Nikkei, фонд будет создан под эгидой международной организации, например, Всемирного банка. Взносы США, Великобритания, Япония, Германия, Канада, Франция и Италия будут производиться в виде кредитов.

Вместе с тем, Украина не будет возвращать полученные деньги, поскольку они будут предоставляться в виде пожертвований. Кредиты фонда будут погашаться денежными средствами, полученными из доходов от инвестирования замороженных активов. Официально о решении "Группы семи" планируют объявить в совместном заявлении лидеров стран-членов G7 по результатам саммита, который начнется в Италии 13 июня.

Первый заместитель председателя налогового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк ("Голос") назвал это хорошей новостью для Украины. Особо он подчеркнул, что выделение средств через Всемирный банк предполагает соблюдение условий посредством реформ.

"Это именно то, что нужно. Речь идет о плане США сразу дать нам 50 млрд $, а не как хотели в ЕС по $3 млрд в год, и то не факт. Ну, это уже хорошая новость. Отдельно нравится, что если через Всемирный банк уйдет – то и требования по реформам будут", – написал Железняк в своем Telegram-канале.

Вероятно, одним из требований станет борьба с коррупцией, поскольку ранее министр юстиции Германии Марко Бушман выразил опасения G7 на этот счет. Эта проблема имеет три негативных последствия:

вместо финансирования ВСУ это ослабляет Украину в условиях борьбы с российской агрессией;

это ослабляет Украину в условиях борьбы с российской агрессией; борьба с коррупцией является необходимым шагом Украины по пути ее евроинтеграции;

коррупция может нанести вред послевоенному будущему Украины.

Как уже сообщал OBOZ.UA, страны G7 больше не обсуждают полную конфискацию замороженных российских активов – несмотря на то, что Украина настаивает на этом. Там изучают альтернативные способы получения финансирования из замороженных средств

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