Саммит G7 по конфискации российских активов: дадут ли Украине $50 млрд кредита под деньги, которые планируется забрать у Кремля

Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите G7 13-15 июня в Италии, на котором будут присутствовать главы не менее пятнадцати стран и международных финансовых институтов. Главный вопрос, который беспокоит Украину, – одобрение плана G7 по использованию замороженных российских активов.

С первого дня полномасштабной войны Украина требовала конфискации российских денег на Западе, однако там повторяли, что юридических механизмов для такого решения не существует. На сегодняшний день все же обсуждается ряд сценариев. Вряд ли можно ожидать конфискации всех активов и дальнейшей передачи Украине. Скорее всего, договоренность будет где-то посредине – полноценная заморозка активов РФ и передача нам процентов, которые являются доходами по этим активам, а это где-то 5 млрд долларов.

Эта сумма, по большому счету, ничего не решает, поэтому на столе переговоров G7 и Евросоюза сейчас есть вариант передать сразу 50 миллиардов под залог будущих процентов, что уже более привлекательно для Украины. Окончательное решение как раз и ожидается на встрече лидеров G7 в Италии.

О том, чего ждать Украине от саммита "Большой семерки", – в материале OBOZ.UA.

Почему ЕС против полноценной конфискации и передачи Украине активов РФ

В Европе заморожено больше всего российских средств: около 200 миллиардов Центробанка РФ и еще почти 100 миллиардов российских олигархов. Поэтому ЕС осторожно подходит к этому вопросу. Европейские чиновники отказались конфисковывать российские активы, опасаясь, что это может привести к нарушению международного права, потере у инвесторов доверия к евро и соответствующим мерам со стороны Москвы.

Президент Европейского центрального банка Кристин Лагард предположила, что предложения о полной конфискации и передаче российских активов Украине сталкиваются с "очень серьезными юридическими препятствиями". Здесь речь идет не только о международных правилах, хотя они тоже важны. Если бы речь шла только об этом, то уже в течение двух лет европейцы изменили бы свое законодательство, внесли изменения в международные договоры и конфисковали эти активы. Но, во-первых, эта сумма им необходима, чтобы пытаться еще как-то влиять на РФ. И во-вторых, значительная часть европейского бизнеса еще не смогла выйти из России. Конечно, европейцы опасаются, ведь у них там активов на 150 миллиардов, терять которые никто не хочет.

Еще одна причина для беспокойства состоит в том, что конфискация российских активов может заставить другие, "незападные" страны вывести собственные резервы с Запада, чтобы к ним не были применены такие же санкции. Что, конечно, негативно отразится на инвестиционном климате и экономике Евросоюза.

Поэтому Европа активно продвигает механизм, согласно которому только проценты от этих замороженных средств будут передаваться тем или иным способом Украине, что, по мнению европейских чиновников, более взвешенная и безопасная позиция. Что касается основной суммы, то сегодня нет уверенности, что это произойдет в ближайшей перспективе.

Что могут решить на саммите?

Идея передавать Украине проценты от российских активов вроде бы неплохая, но 5 миллиардов долларов в год при нынешних условиях – это очень мало. Украине нужны десятки миллиардов не только на военные, но и на социальные расходы и восстановление разрушенного в результате российского вторжения. Поэтому США предложили схему, которая позволит Украине получить сразу около 50 млрд долларов – авансом.

Этот вопрос был проработан министрами финансов стран G7 в конце мая. В заявлении по итогам встречи говорилось, что Запад собирается изъять не сами активы, а проценты, полученные от их инвестирования. Сейчас существует вариант, по которому Украине согласовывают кредит, значительно превзошедший ежегодные проценты, под залог российских активов.

"Мы продвинулись в обсуждении потенциальных вариантов авансового получения экстраординарных доходов, которые приносят замороженные российские активы, для помощи Украине", – указано в заявлении.

Ссуда может составить около 50 миллиардов долларов, но никакие суммы пока не были согласованы. Как не определены еще и технические аспекты, такие как структура кредита, кто будет им управлять или как он будет поддерживаться.

Одна из мировых финансовых структур уже заявила о желании поучаствовать в этом проекте. Так, президент Всемирного банка Аджай Банга отметил, что он "абсолютно" открыт к идее управления фондом для Украины, который бы выделял ссуду G7 на основе доходов от замороженных российских активов, по крайней мере для невоенных целей. Окончательное решение будет за главами правительств G7 на саммите в Италии 13-15 июня.

Не идеальное решение, но приемлемый компромисс

Кажется, шаг в направлении многомиллиардного кредита для Украины под залог будущих доходов от замороженных активов РФ устраивает всех. По крайней мере, Запад, особенно Европейский Союз. Ведь болезненный для Европы вопрос о конфискации собственно "тела" активов в 300 млрд будет отложен до лучших времен (которые, будем надеяться, таки придут). Также помощь Украине будет меньше зависеть от смены власти в США, то есть в случае потенциальной победы на президентских выборах Дональда Трампа, решение которого трудно спрогнозировать.

Это только первый шаг. Ждем более решительных действий

"То, что Владимир Зеленский получил приглашение на саммит, – очень хорошая новость, ввиду того, что будет рассмотрен важный для нас вопрос. Это значит, что так или иначе об Украине без Украины ничего не будут решать", – заявил в эксклюзивном комментарии для OBOZ.UA экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

По его мнению, решение по замороженным российским миллиардам, которое, вероятно, будет принято на саммите, промежуточное.

"Это самый первый и самый мелкий из всех возможных шагов. Но хорошо, что это начало. Видите, если перебросить мостик к происходящему с поставкой оружия Украине, то сначала выдавали аптечки. Сегодня же мы ждем F-16, поэтому все в процессе, все в динамике.

Безусловно, в дальнейшем нужно будет продолжать работать с нашими партнерами, доказывать им простую истину: агрессор должен заплатить за свою агрессию. Эта идея должна быть главной в наших разговорах с коллегами. Но это уже займет определенный период времени и будет развиваться позже", – отметил Владимир Огрызко.