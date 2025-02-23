Зеленский признался, когда в Украине пройдут выборы президента

Президент Владимир Зеленский заявил, что выборы в Украине состоятся после отмены военного положения и тогда народ сделает свой выбор. Гарант подчеркнул, что считает себя законно избранным президентом.

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Такое мнение он высказал во время форума "Украина. Год 2025". Зеленский добавил, что не позволит диктатору РФ Владимиру Путину быть у власти над украинскими территориями.

"Я законно избран президент. После окончания военного положения будут выборы и люди сделают свой выбор", – заявил президент.

Он подчеркнул, что не собирается быть еще десятилетия у власти. В то же время, украинский лидер не обижается на слова президента США Дональда Трампа, который назвал его диктатором, хотя и не называет эти слова в свой адрес комплиментами.

"Обижался бы на слово диктатор тот, кто есть диктатор. Ну, что же поделаешь, будем как-то жить с США. Диктаторами точно не будем. Просто не интересно. Я законно избранный президент, не через какую-то силу пришел к власти. Меня избрали 73%", – сказал он.

Напомним, 19 февраля стало известно, что Дональд Трамп назвал Владимира Зеленского "диктатором без выборов" и призвал его действовать быстрее, "иначе у него не останется страны", также он обвинил украинского лидера в том, что он "выманил" в США 350 миллиардов долларов на войну.

Напомним, президент Украины заявил, что ценит сотрудничество с США и хочет диалога со своим американским главой Дональдом Трампом. Однако он не готов подписать предложенное администрацией президента США соглашение в том виде, в каком оно сейчас.

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