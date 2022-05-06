Зеленский пригласил Шольца 9 мая приехать в Киев

Президент Украины Владимир Зеленский призвал канцлера Германии Олафа Шольца сделать "мощный шаг" и посетить Киев 9 мая. Именно в этот день Путин ждет хоть каких-то "побед" в захватнической войне, которую он начал в Украине.

Зеленский предложил Шольцу посетить Киев 9 мая, выступая в британском аналитическом центре Chatham House в пятницу, 6 мая. Об этом сообщило издание Reuters.

Владимир Зеленский пригласил Олафа Шольца приехать в Украину после того, как в прошлом месяце Киев не одобрил визит президента Германии Франко-Вальтера Штайнмайера.

"Он приглашен, приглашение остается открытым уже какое-то время. Его пригласили приехать в Украину, он может сделать этот очень мощный политический шаг, чтобы приехать сюда 9 мая, в Киев. Я не объясняю значение, я думаю, что вы достаточно культурны, чтобы понять, почему", – сказал Зеленский

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Президент Украины в ходе выступления рассказал о преступлениях России в Украине. В частности, он отметил ситуацию в Мариуполе, где до сих пор в разрушенном металлургическом заводе "Азовсталь", который осадили российские фашисты, в хранилищах без воды, еды и медикаментов остаются сотни украинцев, раненые и защитники города. Россия не позволяет их эвакуировать. Зеленский назвал это пыткой и заявил, что никаких переговоров с Россией не может быть, если эти люди будут убиты, несмотря на то, что их можно было уволить.

"Россияне не верят, что их можно привлечь к ответственности за военные преступления, потому что у них есть власть ядерного государства", – сказал Зеленский.

"Это 72-й день полноценной войны, и мы еще не видим ее конца и не испытываем желания российской стороны ее прекратить".

Как сообщал OBOZREVATEL, после отказа в визите Штайнмайера в Украину пригласили канцлера Германии Шольца.