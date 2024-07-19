Зеленский прибыл в резиденцию премьера Британии Кира Стармера. Фото и видео

Президент Владимир Зеленский прибыл в резиденцию премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Он стал первым иностранным гостем на Даунинг-стрит с момента избрания Стармера новым премьером.

Видео дня

Как пишет Daily Mail, сэр Кир Стармер тепло обнял Зеленского и пожал руку на Даунинг-стрит, 10, где украинский президент должен стать первым иностранным лидером, который лично выступит перед Кабинетом министров с 1997 года.

Стармер заявил, что визит Зеленского на Даунинг-стрит стал "совершенно особенным моментом". Он стал четвертым премьером Великобритании, с которым украинский лидер имел дело.

В ходе двусторонней встречи Стармер заявил, что Великобритания "едина в своем парламенте" в поддержке Киева так долго, как это возможно.

"Для нас это особенный момент, когда мы можем подтвердить нашу поддержку вам и украинскому народу в борьбе с российской агрессией и воспользоваться этой возможностью, чтобы еще раз подтвердить нашу решимость поддерживать вас, поэтому большое спасибо за то, что вы приняли приглашение", – сказал он.

В интервью BBC перед встречей Зеленский заявил, что ему нужна "решительная поддержка" Кира Стармера и он будет добиваться разрешения на использование британских ракет большой дальности против целей в России, особенно тех мест, откуда войска РФ атакуют гражданские объекты в Украине.

Как сообщал OBOZ.UA, 18 июля Зеленский прибыл в Великобританию для участия в саммите Европейского политического сообщества.

Кроме того, в рамках визита он провел встречи с представителями оборонных компаний Британии и королем Чарльзом III.

На прошлой неделе Стармер заявил, что ВСУ могут применять дальнобойные британские ракеты для ударов по целям в РФ, подчеркнув, что только Украина должна решать, как использовать Storm Shadow.

Напомним также, канцлер Германии Олаф Шольц 18 июля в ответ на призыв Зеленского сбивать российские ракеты и БПЛА над Украиной заявил, что такие шаги не рассматриваются.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!