Зеленский прибыл с визитом в Британию: запланированы встречи с Чарльзом ІІІ, Стармером и подписание важных соглашений

Президент Украины Владимир Зеленский 18 июля прибыл в Великобританию с официальным визитом, предусматривающим его участие в саммите Европейского политического сообщества. Он проведет переговоры с партнерами, предполагается также подписание соглашений по безопасности.

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В аэропорту лидера встретил экс-главком ВСУ Валерий Залужный, недавно приступивший к исполнению обязанностей посла Украины в Соединенном Королевстве. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Страны европейского пространства в четвертый раз собираются на саммит Европейского политического сообщества обсудить общие темы и вызовы. Я прибыл в Великобританию для участия в саммите, двусторонних встреч с партнерами, подписания новых соглашений по безопасности", – отметил Зеленский.

В Британии отдельно президент уделит внимание отношениям между двумя странами. На эту тему у него запланированы встречи с королем Великобритании, Северной Ирландии и королевствами Содружества Чарльзом III, а также премьер-министром Киром Стармером, чиновниками, руководителями оборонных компаний.

Стороны подпишут межправительственное соглашение о поддержке украинского оборонно-промышленного комплекса, обсудят будущее оборонное сотрудничество и расширение украинских возможностей защиты.

"С первых дней полномасштабного вторжения Великобритания была на шаг впереди в решительности поддержки Украины. Именно такая решимость нужна, чтобы остановить российский террор", – заявил Зеленский.

На прошлой неделе британская газета The Guardian писала, что в Лондоне президент Украины должен выступить перед европейскими лидерами в Бленгеймском дворце. Там намерены обсудить Украину, европейскую безопасность и демократию.

Конференция в четверг, 18 июля, является четвертой встречей Европейского политического сообщества – коллектива, основанного после полномасштабного вторжения войск РФ в Украину.

Как сообщал OBOZ.UA, новоназначенный премьер-министр Британии Кир Стармер заявил, что ВСУ могут применять британские ракеты для ударов по целям на территории России. Он подчеркнул, что только Украина должна решать, как использовать дальнобойные Storm Shadow.

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