Зеленский прибыл с визитом в Вену, запланирован ряд встреч – СМИ

В понедельник, 16 июня, президент Владимир Зеленский прибыл с визитом в Вену (Австрия). Там он встретится с федеральным президентом Александером Ван дер Белленом и канцлером Кристианом Штокером.

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Об этом сообщает издание Heute. Как утверждает австрийское СМИ, официально о визите украинского лидера не сообщали.

Отмечается, что полицейские перекрывают площадь Гельденплац, где находится резиденция президента Австрии. Кроме федерального президента и канцлера, гарант также встретится с несколькими министрами, в том числе министром иностранных дел Беате Майнль-Райзингер.

По информации руководителя Офиса президента Андрея Ермака, среди ключевых тем обсуждений будут: военная помощь Украины, сотрудничество и введение санкций.

"Будет немало международных встреч у Президента и команды. Важные темы – оборонная поддержка Украины, санкции, экономическое сотрудничество, инвестиции в наш ВПК", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее министр иностранных дел Австрии Беат Майнль-Райзингер заявила, что Европе необходимо начать мыслить нестандартно и использовать все возможности, чтобы заставить агрессора сесть за стол переговоров, в том числе и сотрудничать со странами БРИКС. Она также подчеркнула, что Австрия поддерживает санкции Евросоюза против России и выступает за то, чтобы они были эффективными.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский и глава Белого дома Дональд Трамп встретятся на саммите G7 в Канаде. Последний раз украинский лидер и глава Белого дома виделись во время похорон Папы Франциска в апреле.

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