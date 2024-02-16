Зеленский прибыл с визитом в Германию, запланированы переговоры с Шольцем: подробности и фото

Президент Владимир Зеленский в пятницу, 16 февраля, с официальным визитом прибыл в Германию. Он проведет переговоры с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, и, вероятно, стороны подпишут двустороннее соглашение о безопасности.

Об этом сообщает Der Spiegel, отмечая, что украинский лидер приземлился в Берлине. Офис президента опубликовал первые фото.

"Впереди два важных дня. Новая архитектура безопасности для Украины, новые возможности. Делаем все, чтобы как можно быстрее закончить войну на справедливых украинских условиях и обеспечить надежный мир", – говорится в сообщении.

Отмечается, что во время встречи Зеленский и Шольц заключат соглашение, которое будет базироваться на декларации G7, подписанной союзниками во время Вильнюсского саммита НАТО летом 2023 года. Она может походить на соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности, которое Украина в прошлом месяце подписала с Великобританией.

После переговоров с канцлером, украинский лидер также встретится с федеральным президентом Германии Франк-Вальтером Штайнмайером.

Кроме того, во время заграничной поездки Зеленский посетит Францию. В Париже он и французский лидер Эммануэль Макрон подпишут соглашение о безопасности между двумя странами. А на субботу, 17 февраля, у президента Украины запланировано выступление на Мюнхенской конференции по безопасности.

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Как сообщал OBOZ.UA, 14 февраля Франция и Германия подписали соглашение о создании "коалиции ПВО" для Украины. Цель этого документа – в долгосрочной перспективе обеспечить помощь Киеву в сфере наземных комплексов противовоздушной обороны.

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