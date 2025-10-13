Зеленский подтвердил встречу с Трампом в пятницу в Вашингтоне: о чем будут говорить

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что на этой неделе состоится его встреча с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне. По словам главы государства, разговор должен стать продолжением предыдущих двух контактов, которые касались ключевых вопросов безопасности и обороны Украины.

Об этом глава государства сказал на совместной пресс-конференции с высокой представительницей ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас. Стороны уже обсудили российские атаки на энергетическую и гражданскую инфраструктуру, вопросы противовоздушной обороны, а также дальнобойные удары Украины.

О чем Зеленский и Трамп дважды говорили

"У нас было два разговора с президентом Трампом. Мы обсуждали российские атаки на нашу энергетику, гражданскую инфраструктуру. Мы обсуждали вопросы ПВО, вопросы энергетики. Это вызов. Это понятно. Также мы говорили о дальнобойных возможностях Украины, и мы об этом с ним говорили детально. Нам не хватило одного звонка. Мы договорились на следующий день, в воскресенье", – сказал украинский лидер.

По словам Зеленского, второй разговор с Трампом состоялся в воскресенье в более широком кругу – с участием представителей украинского правительства и дипломатии.

"Обсуждали уже большие детали именно тех вызовов и именно того, что мы хотим, и чего ожидаем от Соединенных Штатов Америки, где мы видим их поддержку. Мы обсудили поле боя. Совпадает, что у России ничего не получается. Мы обсудили некоторые вопросы, такие сенситивные, и этого разговора нам не хватило, хотя он был предметный", – сказал украинский лидер.

Украинская делегация отправилась в США

Президент также сообщил, что в Соединенные Штаты уже отправилась украинская делегация. В ее состав вошли премьер-министр Юлия Свириденко, руководитель Офиса президента Андрей Ермак, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров и представители дипломатического сектора.

"Они поехали. Будет несколько встреч еще, и я на этой неделе встречусь в Вашингтоне с президентом Трампом. Я думаю, что нам нужно обсудить последовательность шагов, которые я хочу предложить президенту", – сказал Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне в эту пятницу – 17 октября. Ожидается, что встреча станет частью дипломатической недели украинской делегации в США.

Напомним, украинский и американский лидеры имели два телефонных разговора 11 и 12 октября. Во время первого обсудили возможность передачи Украине дальнобойных ракет Tomahawk. В то же время пока неизвестно, было ли принято окончательное решение о передаче этих ракет.

Второй разговор посвятили темам защиты жизни украинцев, усиления системы ПВО, повышения устойчивости Украины и развития дальнобойных возможностей. Отдельное внимание уделили электроэнергетике.

