Трамп планирует принять Зеленского в Вашингтоне на этой неделе: СМИ узнали дату

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Ожидается, что встреча станет частью дипломатической недели украинской делегации в США.

Видео дня

Об этом, ссылаясь на собственные источники, сообщил главный корреспондент Financial Times в Киеве Кристофер Миллер. По его информации, решение приняли после двух телефонных разговоров между лидерами.

Президент США Дональд Трамп намерен встретиться с Владимиром Зеленским в Вашингтоне в эту пятницу – 17 октября. Во время недавних телефонных разговоров лидеры обсуждали возможность передачи Украине американских крылатых ракет Tomahawk, пути прекращения войны с Россией и расширения сотрудничества между государствами.

Напомним, украинский и американский президент имели два телефонных разговора 11 и 12 октября. Во время первого обсудили возможность передачи Украине дальнобойных ракет Tomahawk. В то же время пока неизвестно, было ли принято окончательное решение о передаче этих ракет.

Второй разговор посвятили темам защиты жизни украинцев, усиления системы ПВО, повышения устойчивости Украины и развития дальнобойных возможностей. Отдельное внимание уделили электроэнергетике .

