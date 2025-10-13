Давление на ближайших союзников Украины: почему Дания и Бельгия становятся объектами российских 'дроновых' провокаций

Сентябрь и начало октября 2025 года ознаменовались беспрецедентным количеством "неизвестных" дронов, которые фиксировались не только над соседней с Украиной Польшей, но и над странами собственно Западной Европы – Германией, Норвегией, Данией, Бельгией и др.

Фактически, это происходило и будет происходить в воздушном пространстве тех стран, которые больше всего поддерживают Украину как в политическом, так и в военном, материально-техническом и финансовом плане.

Беспрецедентные "беспилотные" провокации в Европе: НАТО не может определиться с реакцией

При этом у всех адекватных наблюдателей не возникает сомнений, что эти дроны работали в интересах России. Конечно же, не все они были запущены с территории самой страны-агрессора – это могло быть зафиксировано, и не все типы могут преодолевать большие расстояния. Но вполне очевидно, что большая часть беспилотников была завезена или собрана уже на территории Европы и отправлена оттуда либо непосредственно российскими агентами, либо гражданами Европы за вознаграждение.

На Валдайском форуме сам Путин намекнул на "европейских чудаков", которых очень легко может "вслепую" использовать ФСБ.

При этом наши европейские союзники демонстрируют настоящие чудеса нерешительности и военно-политической импотенции. Так, генеральный секретарь Альянса Марк Рютте недавно заявил, что НАТО до сих пор выясняет, были ли преднамеренными недавние нарушения воздушного пространства Эстонии и Польши со стороны России, а сбивать дроны пока что решились только над территорией Польши.

Дания стала одним из главных объектов российских провокаций из-за высокого уровня поддержки Украины

Таким образом, российские "дроновые" провокации в Европе являются частью более широкого замысла по дезорганизации и дискредитации политического и безопасностного единства Европы и НАТО. Кроме Германии и Польши, которые были и есть крупнейшими поставщиками и транспортировщиками военно-технических и промышленных грузов в Украину, новыми целями Кремля стали Дания и Бельгия.

Например, с 22 по 28 сентября зафиксировано четыре инцидента с неустановленными дронами над стратегическими объектами Дании, которая сейчас является страной, председательствующей в ЕС до конца 2025 года и определяющей повестку дня работы совместных органов управления Евросоюза. Кроме того, именно Дания, в отличие от многих других стран ЕС, продвигает наиболее эффективные средства противодействия российской внешней политике и торговле – дополнительные санкции, репарационный кредит и блокирование теневого флота РФ.

Но главное, что именно Дания имеет контроль над ключевыми проливами, из которых осуществляется выход из Балтийского моря, а недавно в Копенгагене была завершена разработка юридической базы того, как осуществлять задержание и проверку танкеров теневого флота без нарушения международного права.

Именно Дания становится локомотивом более широкого процесса, который происходит в ЕС по разработке законодательных актов, как задерживать суда теневого флота России (и не только), которые во избежание арестов пользуются международным правом о свободном мореплавании и стараются не заходить в порты, которые находятся под санкциями. Кроме того, именно председательство Дании в ЕС летом дало старт процессу разработки соответствующих нормативных документов, который должен быть завершен до конца 2025 года.

Поэтому усиление российских провокаций против Дании вполне логично, а премьер-министр страны Метте Фредериксен высказалась за то, чтобы датские военные сбивали все неустановленные объекты, которые несут угрозу. Именно поэтому для обучения бойцов датского ПВО уже пригласили военных специалистов из Украины.

Бельгия также стала объектом интереса российских разведывательных дронов

Другой страной, которая недавно оказалась в центре российских дроновых провокаций, стала Бельгия. Именно она является главным "держателем" замороженных российских финансов, и это следует рассматривать как прямое политико-психологическое давление со стороны России. В Бельгии до сих пор продолжается активная дискуссия, в которой часть политических сил не согласна с идеей Брюсселя о предоставлении репарационного кредита для Украины через обмен реальных средств в замороженных российских активах на облигации-гарантии ЕС.

Но в последнее время шансы на положительное решение для Украины увеличились, что и усилило внимание Москвы к Бельгии. Поэтому Кремль пытается надавить на условную "партию мира" и отложить такое решение на неопределенный срок, что собственно бельгийцам и удавалось делать на протяжении почти четырех лет полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Поэтому можно констатировать, что угроза нарушения таких важных "красных линий" Кремля, как задержка российских "серых" танкеров, возможность предоставления средств из замороженных активов и потенциальная передача дальнобойного тяжелого вооружения Украине, заставила Москву усилить "дроновое" давление на Европу.

Кроме того, участие Дании в ракетной программе Украины также стало причиной враждебных действий России. Но слабая реакция Европы и неготовность сбивать дроны над своими стратегическими объектами вызывает все больше вопросов – способно ли НАТО защитить не только свой восточный фланг, но даже самих себя.