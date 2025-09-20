Зеленский подтвердил, что во время Генассамблеи ООН в Нью-Йорке встретится с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что в ходе Генеральной Ассамблеи ООН, которая состоится в Нью-Йорке, он проведет двустороннюю встречу с президентом США Дональдом Трампом. Это будет одним из ключевых событий на полях международной дипломатической конференции, где лидеры мира обсуждают важные вопросы безопасности, экономики и гуманитарной помощи.

Видео дня

Зеленский отметил, что украинская делегация готовит насыщенную программу встреч. Об этом он сказал в субботу в ходе встречи с журналистами.

"Готовимся к Генеральной Ассамблее ООН. Будет большое количество двусторонних встреч. Бизнес, технологии, оборонка, "минерал-дел". Это будет объединено экономической большой встречей. Ну и встреча с Президентом Соединенных Штатов Америки", – сказал глава государства.

Кроме переговоров с Трампом, ожидается и встреча первых леди Украины и США, посвященная гуманитарным вопросам и защите пострадавших от войны детей.

"Также, скорее всего, встреча первых леди Украины и Соединенных Штатов по гуманитарному вопросу, по детям", – добавил Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп, вероятно, проведет новую встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Это может произойти на следующей неделе. Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что переговоры могут пройти во время Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!