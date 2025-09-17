Зеленский примет участие в Генассамблее ООН в Нью-Йорке: в МИД рассказали подробности
Президент Украины Владимир Зеленский на следующей неделе посетит Нью-Йорк. Там он примет участие в заседании Генеральной Ассамблеи ООН.
Об этом сообщил спикер МИД Украины Георгий Тихий. Он уточнил, что поездка украинской делегации состоится во главе с президентом.
По словам Тихого, сейчас идет подготовка к мероприятиям Генассамблеи ООН, где планируется участие высокого уровня представителей Украины.
"На следующей неделе, да, мы действительно готовимся к Генассамблее ООН, к поездке делегации, украинской делегации, конечно, высокого уровня, то есть во главе с президентом Украины", - сказал он.
Что предшествовало
Президент США Дональд Трамп, вероятно, проведет новую встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Это может произойти уже на следующей неделе. Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что переговоры могут состояться во время Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Как сообщал OBOZ.UA, 16 сентября Президент Зеленский в вечернем обращении призвал международное сообщество сделать выводы из действий Кремля. По его словам, ежедневно россияне демонстрируют отсутствие желания прекратить войну, тогда как Украина поддерживает все мирные инициативы.
