Зеленский подписал законопроект о гражданстве Украины: какие экзамены нужно сдать

Президент Владимир Зеленский утвердил своей подписью законопроект о получении украинского гражданства. Отныне, чтобы получить заветный синий паспорт с Тризубом кандидат должен сдать экзамены по украинскому языку, истории нашей страны и основы Конституции.

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Об этом сообщается на сайте парламента. Долгое время на эту тему в обществе шли споры, но, наконец-то, вопрос решен.

Речь идет о проекте закона о внесении изменений в Законы Украины "О гражданстве Украины" и "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" об условиях принятия в гражданство Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, еще в конце прошлого года Зеленский своим указом приостановил гражданство ряда священников УПЦ МП. Поскольку указ содержит персональную информацию, на сайте главы государства он не публикуется в соответствии с действующим законодательством.

Митрополит УПЦ Московского патриархата Онуфрий заявил, что не считает себя гражданином России, несмотря на то, что после распада СССР автоматически получил именно российский паспорт. Также он выразил убеждение, что в России есть много хороших людей, "не спекулирующих войной".

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