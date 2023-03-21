В Украине условием принятия в гражданство будет сдача экзаменов, в частности на владение украинским языком: детали решения

Обязательным условием приобретения гражданства Украины станет сдача экзаменов. Соискатели украинского паспорта должны будут показать свои знания по основам Конституции Украины, истории Украины, а также уровень владения государственным языком.

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Соответствующее новшество во вторник, 21 марта, поддержали депутаты Верховной Рады Украины. За законопроект №7606 проголосовал 281 народный избранник, сообщил в Telegam нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк.

Напомним: в ноябре прошлого года популярный комедийный актер родом из Беларуси Евгений Сморыгин сдал экзамен по украинскому языку для получения гражданства Украины. Звезда "Дизель Шоу" признался, что ему было несложно справиться со всеми задачами, поскольку он активно изучал до сих пор изучает украинский язык.

А в последние дни 2022 года президент Украины Владимир Зеленский своим указом приостановил гражданство 13 высокопоставленным священникам УПЦ МП. Поскольку указ содержит персональную информацию, на сайте главы государства он не публикуется согласно действующему законодательству.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– ранее российский диктатор Владимир Путин издал указ об упрощенном выходе из гражданства Украины для держателей паспортов РФ. В Кремле заявили, что прекращение гражданства вступает в силу со дня подачи заявления в МВД РФ;

– также 21 марта депутаты ВРУ назначили Михаила Федорова на должность вице-премьер-министра Украины по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министра цифровой трансформации Украины. "За" проголосовали 311 народных избранников.

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