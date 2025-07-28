Зеленский подписал закон о выплате денежной помощи родственникам погибших в плену: о какой сумме идет речь

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о выплате единовременного пособия родственникам погибших в плену военных. Речь идет о сумме в 15 миллионов гривен.

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Об этом глава государства сообщил в вечернем обращении к украинцам в понедельник, 28 июля. Этот закон он ранее обсуждал с родственниками пленных и самими защитниками, которые вернулись из российской неволи.

"Также я подписал закон, о котором мы говорили с родными украинцев в российском плену, с самими нашими воинами, которые были освобождены и возвращены домой. Закон восстанавливает справедливость, закон решает финансовый вопрос – чтобы воины, которые были захвачены в плен, получали такие же финансовые гарантии, что и все защитники Украины", – сказал Зеленский.

Речь идет о законопроекте №13168 по отдельным вопросам выплаты единовременной денежной помощи – на официальном сайте Верховной Рады у документа уже изменился статус. Теперь там указано, что закон подписал президент.

Этот закон регулирует вопросы единовременной выплаты семьям военных, погибших в плену. Они получают право на выплату в размере 15 млн гривен – так же, как и родственники военных, погибших во время боевых действий.

Также закон увеличивает срок на назначение единовременной денежной помощи военнослужащим, которые получили ранения, что привело к частичной потере трудоспособности, во время службы. Ранее этот срок составлял три месяца, а теперь он увеличен до одного года после увольнения со службы.

Отметим, что 28 июля в Украине чтят память замученных Россией украинских военных. Дата приурочена к теракту оккупантов в Еленовке Донецкой области, когда погибли по меньшей мере 50 украинских пленных, еще 140 – получили ранения.

Жители разных городов Украины вышли на акции памяти об убитых в российских застенках. В частности, в центре Киева на Майдане Независимости несколько сотен человек собрались на памятную акцию, посвященную нашим защитникам, убитым российскими оккупантами во время теракта в колонии в Еленовке.

Как сообщал OBOZ.UA, с начала полномасштабной войны удалось вернуть домой уже 5 857 украинцев, которые находились в российском плену. Еще 555 человек освободили вне форматов официальных обменов, сообщил Владимир Зеленский.

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